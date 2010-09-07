14 هزار تن انواع محصولات از کشاورزان گیلانی خریداری شد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این محصولات شامل برنج کیفی و پرمحصول، چای، زیتون، پرتقال، سیب درختی، حبوبات، گردو، کنجاله، تخم پنبه و سبوس گندم به ارزش اقتصادی 95 میلیارد و 796 میلیون ریال از کشاورزان گیلانی خریداری شده است.

وی عنوان کرد: بیشترین خرید با پنج هزار و 667 تن مربوط به سبوس گندم، سه هزار و 317 تن مربوط به برنج و سه هزار و 25 تن مربوط به پرتقال است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان همچنین ادامه داد: مقدار 31 هزار و 932 تن انواع پروتئین حیوانی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر به ارزش اقتصادی 176 میلیارد و 205 میلیون ریال بصورت توافقی از سوی تشکلهای کشاورزی و تعاون روستایی گیلان از کشاورزان خریداری شده است که بیشترین مقدار خرید این محصولات نیز 29 هزار و 245 تن مربوطه به شیر از دامداران استان است.