ابداع محقق ایرانی دانشگاه پوردو برای تزریق بدون درد تمامی داروها

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه پوردو چندین سال است که مشغول کار بر روی صفحه ای از میکرو سوزنها هستند که می تواند بدون ایجاد درد و به راحتی داروها را به بدن انسان انتقال دهند.

اما مولکولهای بسیاری از داروها بسیار بزرگتر از چیزی هستند که بتوان از طریق پوست آن را به داخل بدن انتقال داد، سیستمی که این برچسبهای میکروسوزنی بر اساس آن داروها را انتقال می دهند.

بابک ضیایی محقق ایرانی دانشگاه پوردو موفق به ارائه پمپهای جدیدی شده که می تواند با ایجاد فشار کافی برای عبور دادن داروها از میان میکروسوزنها و تزریق آنها به بدن، نیاز به استفاده از سوزنهای دردناک و ترسناک تزریقهای عمیقتر را از بین برده و این مشکل را رفع کند.

این پمپها دارو و مایعات را در خود نگه می دارند و با حرارت بدن این مایع به جوش آمده و بخار ناشی از جوشش مایع برای فشرده کردن داروها از میان سوزنهای 20 میکرونی کافی خواهد بود. به بیانی دیگر برای فعال سازی این پمپ تنها به حرارات انگشت دست نیاز خواهید داشت.

بابک ضیائی مهندس رایانه و الکتریک دانشگاه پوردو درباره اختراع جدید خود گفت: ما پمپ ساده ای ابداع کرده ایم که با تماس انگشتان دست فعال شده و نیازی به باطری ندارد.

به گفته وی استفاده از این واکسنها و پمپ کوچکش در حدود 20 تا 30 ثانیه زمان خواهد برد و سپس باید این تجهیزات یک بار مصرف و کوچک را به دور انداخت.

بر اساس گزارش سی نت، به گفته ضیائی این راه حل در عین سادگی و کارآمد بودن مشکلی بسیار پیچیده را حل کرده و توانسته است میزان مناسبی از نیرو برابر چند پوند در اینچ مربع را از میان چنین پمپ کوچکی به وجود آورد. ضیائی به کمک همکارانش این نمونه را با استفاده از فلوروکربنها مورد آزمایش قرار دادند. قدم بعدی همراه کردن پمپ و میکروسوزنها است تا کارایی این پمپ نسبت به داروهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.