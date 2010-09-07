73 زندانی نیازمند در گلستان آزاد شدند

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین سال گذشته نیز 230 نفر از محکومان مالی و جرائم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند.
وی اظهار داشت: سال گذشته سه میلیارد ریال کمک های مردمی برای آزادی زندان جرائم غیرعمد و محکومان مالی در استان جمع آوری شد.
وی خاطرنشان کرد: این میزان کمکها نسبت به سال 87 که حدود یک میلیارد و 400 میلیون ریال بود حدود 100 درصد رشد داشته است.
رئیس هیئت مدیره ستاد دیه گلستان بیان داشت: برای آزادی زندانیان جزائم غیرعمد تاکنون تسهیلات و حمایتهایی نیز از سوی دولت صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: از سال 77 تا پایان سال گذشته 70 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان نیازمند از سوی دولت و مردم هزینه شده است.
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