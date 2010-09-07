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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

73 زندانی نیازمند در گلستان آزاد شدند

73 زندانی نیازمند در گلستان آزاد شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره ستاد دیه گلستان از آزادی 73 زندانی جرائم غیرعمد در پنج ماه اول سال جاری در استان خبر داد.

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین سال گذشته نیز 230 نفر از محکومان مالی و جرائم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند.

وی اظهار داشت: سال گذشته سه میلیارد ریال کمک های مردمی برای آزادی زندان جرائم غیرعمد و محکومان مالی در استان جمع آوری شد.
 
وی خاطرنشان کرد: این میزان کمکها نسبت به سال 87 که حدود یک میلیارد و 400 میلیون ریال بود حدود 100 درصد رشد داشته است.
 
رئیس هیئت مدیره ستاد دیه گلستان بیان داشت: برای آزادی زندانیان جزائم غیرعمد تاکنون تسهیلات و حمایتهایی نیز از سوی دولت صورت گرفته است.
 
وی عنوان کرد: از سال 77 تا پایان سال گذشته 70 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان نیازمند از سوی دولت و مردم هزینه شده است.
کد مطلب 1147168

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