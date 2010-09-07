ماموریت ویژه کاشانی به خوردبین/ برنامه اردوی کیش تقدیم سرخپوشان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی و محمود خوردبین، روز گذشته در جلسه‌ای، درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس و مسایل مربوط به این تیم بحث و تبادل نظر کردند. با توجه به وضعیت نامناسب جایگاه خبرنگاران در مجموعه ورزشی شرکت واحد، قرارشد امکانات مناسبی برای خبرنگاران در مجموعه ورزشی درفشی‌فر مهیا شود.

مجموعه درفشی‌فر بزودی به عنوان کمپ باشگاه پرسپولیس مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. باشگاه پرسپولیس قصد دارد برای رفاه حال خبرنگاران، جایگاه و همچنین اتاق ویژه‌ای با امکانات ارسال خبر احداث کند تا خبرنگارانی که سر تمرینات این تیم حاضر می‌شوند از این نظر با مشکلی روبه رو نشوند.

علاوه بر این موضوع، با توجه به خبر مربوط به برخورد نامناسب با خبرنگار یکی از رسانه‌ها، محمود خوردبین به عنوان مسوول رسیدگی به مشکلات احتمالی، انتقادات و پیشنهادات خبرنگاران در جلسات تمرینی زمین شرکت واحد تعیین شد.

اعضای تیم فوتبال پرسپولیس که برای برگزاری اردویی یک هفته‌ای راهی کیش می‌شوند، برنامه تمرینی خود را دریافت کردند. این اردو روز شنبه سوم مهرماه تا روز جمعه نهم مهرماه برگزار می‌شود. تمرینات پرسپولیس پس از برگزاری این اردو یک روز تعطیل می‌شود و پس از آن با پیگیری تمرینات خود را برای بازی مقابل ملوان آغاز می‌کنند.

پاداش پیروزی تیم فوتسال پرسپولیس برای پیروزی برابر تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان پیش از بازی آینده این تیم برابر تیم شرکت ملی حفاری پرداخت خواهد شد. این پاداش مبلغ 150 هزار تومان خواهد بود که 50 درصد بیش از پاداش‌های معمول تیم فوتسال باشگاه پرسپولیس است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد افزایش پاداش تیم فوتسال گفت: این افزایش به خاطر پیروزی برابر تیم پرستاره و قدرتمند فولاد ماهان سپاهان نبوده است بلکه پرسپولیسی‌ها در هر بازی که پیروز میدان باشند و بیش از چهار گل وارد دروازه حریفان کنند از این پاداش ویژه برخوردار خواهد شد.

تیم فوتسال پرسپولیس در حال حاضر با کسب شش امتیاز از چهار بازی در جایگاه پنجم جدول 13 تیمی لیگ برتر فوتسال قرار دارد.