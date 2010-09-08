عملکرد نفت قابل قبول است/ رعایت سقف قرارداد مانع از جذب هاشمیان شد

منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد این تیم در رقابت‌های لیگ دهم گفت: در لیگ دهم به غیر از 5-6 تیم، اختلاف بین تیم‌های دیگر تنها بین 10 تا 15 درصد است و بازیکنان ما که سال نخست حضور در لیگ برتر را تجربه می‌کنند، می توانند با برنامه ریزی کادرفنی، تعصب و جنگندگی نتایج بهتری را در مسابقات آینده کسب کنند. همانگونه که در بازی با استقلال بازیکنان ما حدود 14 کیلومتر و بازیکنان استقلال تنها 9 کیلومتر دودیدند و اگر تنها در نواختن ضربات آخر دقت می‌کردند یک پیروزی ارزشمند در آن بازی مهم کسب می‌کردیم.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در مورد بازی‌‎های دفاعی این تیم و کسب پنج تساوی از هفت مسابقه نخست در لیگ دهم تاکید کرد: باید دید تعبیر از فوتبال زیبا چیست، آیا به بازی‌های زیبای برزیل در جام جهانی جام قهرمانی دادند؟ متاسفانه به بازی زیبا امتیاز نمی‌دهند اما سعی می‌کنیم در کنار بازی زیبا با ارائه فوتبالی منطقی نه احساسی در هر بازی به اهدافمان برسیم.

قنبرزاده در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تیم یک تمام کننده خوب ندارد و قصد داریم با نظر مستقیم کادر فنی یک مهاجم شش دانگ را جذب کنیم. البته بهمن طهماسبی که انتظار بیشتری از وی می‌رفت هنوز به مرز آمادگی کامل نرسیده است زیرا طبیعی است پس از یکسال بازی نکردن در تیم قبلش اش برای بازگشت به فرم ایده آل نیاز به زمان دارد.

وی در مورد اینکه ممکن است مهاجم مد نظر این باشگاه وحید هاشمیان باشد، تصریح کرد: ما پیش از آغاز لیگ با این بازیکن مطرح ایران مذاکراتی را انجام دادیم ولی انتظار مالی وی بیش از سقف قرارداد بود. ما هم صراحتا اعلام کردیم تحت هیچ شرایطی قوانین سازمان لیگ را زیر سوال نبرده و خارج از سقف قراردادها پرداختی نداریم. البته اگر ایشان در مبلغ درخواستی خود را تعدیل کنند، راه برای حضورشان در تیم باز است.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران با بیان اینکه برای جذب بازیکنان جدید نظر نهایی را کادرفنی اعلام می‌کند، افزود: از عملکرد کادرفنی رضایت کامل داریم و افتخار می‌کنیم مربی هدایت تیم ما را برعهده دارد که سال‌ها در تیم ملی فعالیت می‌کرد.

قنبرزاده در پایان گفت: ما در جام ولایت در خط دفاع مشکل داشتیم که کادرفنی به خوبی آن را ترمیم کرده و امروز به نقطه قوت تیم تبدیل شده است. ضمن اینکه ما هم حاشیه‌ترین بازیکنان خارجی لیگ را جذب کردیم و مطمئن هستیم با ادامه روند فعلی در دنبال مسابقات لیگ نتایج مدنظرمان را جذب کرده و

دیدار تیم‌های فوتبال پیکان قزوین و نفت تهران در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 17 روز جمعه نوزدهم شهریورماه در ورزشگاه شهیدرجایی قزوین برگزار می‌شود.