مجموعه "اسرار نهان" در زنجان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو صبح سه شنبه در جمع کارکنان تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با دستگاههای مختلف فرهنگی و دینی از جمله آموزش و پرورش، بهزیستی، سپاه، ستاد اقامه نماز، صدا و سیما در زمینه های مختلف فرهنگی و دینی تفاهمنامه همکاری امضا کرده است.

وی با بیان اینکه در سال 88 اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی، تشکلهای دینی، تبیان، برگزاری گفتمان های دانشجویی و روابط عمومی رتبه های اول کشوری را به خود اختصاص داده بود، اظهار داشت: هم اکنون باشگاههای مجازی جوان در سطح کشور با الگوگرفتن از باشگاه نگاه جوان اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان راه اندازی می شود و شبکه اجتماعی جوانان زنجان در حل حاضر منحصر به فرد در کشور است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان ادامه داد: اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در راه اندازی هیئت مجازی جهان اسلام، در برگزاری جشنواره های وبلاگ نویسی دینی در کشور نمونه است. اماملو با بیان اینکه در حوزه بانوان 30 نفر از خواهران در قالب گروههای پژوهشی با اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان همکاری دارند گفت: نزدیک 50 نمایشگاه اخلاقی و معنوی مراحل کاری خود را طی می کند.

اماملو گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در بحث انحرافات و فرقه ها حرکتهای بسیار خوبی را جهت آگاه سازی مردم انجام داده است و در بحث پوشش تبلیغی نیز تلاش می کنیم تا از طرح های نو برای این امر استفاده کنیم و در این خصوص هم بحث اعزام تخصصی را با همکاری مبلغان و مبلغات زنجان در سطح مدارس در موضوعات اعتقادی با جدیت دنبال می شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در ادامه از فعالیت شورای تبلیغ استان خبر داد و اظهار داشت: شورای تبلیغ استان زنجان از چند ماه پیش در زنجان تشکیل شده که تمام اعزامها فقط از طریق این شورا صورت می گیرد.

اماملو تهیه و توزیع ماهنامه دیده بان با موضوع جنگ نرم دراداره کل تبلیغات اسلامی زنجان را از دیگر برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان برشمرد و گفت: اتاقهای فکر تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف و جنگ نرم در اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان برگزار می گردد و در خصوص پیوست فرهنگی هم حرکتهای خوبی در این اداره کل صورت می گیرد.

وی در ادامه به تولید دو نرم افزار احکام و اعتقادات شیعه در سال گذشته در اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان اشاره کرد و یادآور شد: در سال 88 چند جلد کتاب نیز دراداره کل تبلیغات اسلامی زنجان به چاپ رسید و هدف از این تولیدات الگوسازی در سطح کشور است.

اماملو در ادامه از تشکیل دائمی دبیرخانه نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در زنجان خبر داد و گفت: هم اکنون اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در سطح استان تبدیل به قرارگاه فرهنگی شده است و در ارزیابی سالانه استانداری هم اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در بین دستگاههای فرهنگی رتبه نخست را کسب نموده است.