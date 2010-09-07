نشست تروئیکای عدم تعهد در نیویورک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در نشست امروز سه شنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره برگزار نشدن نشست وزیران خارجه تروئیکای عدم تعهد که قرار بود در کشور مصر برگزار شود، گفت: تروئیکای عدم تعهد که مشتمل بر ایران، مصر و کوبا است در شرایط مختلف جلسات مستمری با هم داشته اند و احتمال برگزاری این نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که نشست هم اندیشی درباره آفریقا در چه سطحی و با چه محوریتی برگزار می شود، گفت: این نشست روز 23 و 24 شهریور ماه در تهران برگزار می شود که طی آن تعدادی از وزرای خارجه، صنایع و بهداشت و همچنین برخی از فعالان عرصه های مختلف با همتایان خود دیدار و گفتگو و تبادل نظر خواهند داشت.

مهمانپرست هدف از برگزاری این اجلاس را هم اندیشی و پیدا کردن ظرفیت های همکاری عنوان کرد و گفت: ایران و کشورهای آفریقایی ظرفیت های زیادی برای همکاری دارند و امیدواریم که در این نشست ساز و کارهای لازم برای ارتقای این همکاریها را مهیا کنیم.