به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، درحال حاضر یک کتابخانه در این مرکز خرید که ورودی آن با ورودی اصلی مرکز خرید متفاوت است بخشی را به اقامه نماز مسلمانان اختصاص داده است اما مسلمانان در این فضای کوچک می‌توانند به صورت فردی نماز خود را اقامه کنند.

براساس اظهارات مدیر این کتابخانه این فضا به صورت موقتی در طول ماه رمضان در اختیار مسلمانان قرار داده شده است و نمی‌توان آن را راه حل دائمی دانست. وی همچنین اشاره کرد که نیم بیشتری از مشتریان محلی که به این کتابخانه رفت و آمد دارند مسلمان هستند.

اختصاص این فضا در کتابخانه به صورت موقتی صورت گرفت چرا که یک باشگاه ورزشی در همین مرکز خرید چندی پیش اقامه نماز در رخکتن را برای مسلمانان ممنوع کرد.

از آنجا که تعداد مسلمانان در این شهر فنلاند قابل توجه است بسیاری از آنها به‌ویژه زنان مسلمان از امکانات این باشگاه ورزشی استفاده می‌کنند.

قرار است موضوع اختصاص نمازخانه‌ای در این مرکز خرید به‌زودی در جلسه صاحبان فروشگاهها این مرکز مورد بررسی قرار گیرد.