233 میلیون تومان در جشن گلریزان یزد جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رئیس سازمان زندانهای کشور و معاون قوه قضاییه، دوشنبه شب در جشن گلریزان استان یزد اظهار داشت: قرآن انسانهای رستگار را انسانهای کریمه معرفی کرده است که این انسان باید دارای خصایص و ویژگی ‌های خاصی باشد.

غلامحسین اسماعیلی افزود: عمل این انسان نباید تک بعدی باشد بلکه باید تمامی جهات را در برگیرد و در وسعت و تنگدستی انفاق کند و در کنار آن به دنبال عفو و گذشت باشد.

وی با بیان ویژگی‌ های این نوع انسان‌های از دیدگان قرآن کریم، خیران را در گروه آنها دانست و استان یزد را به لحاظ سخاوت، کرم و بخشندگی مردمان آن، استانی غنی دانست.

اسماعیلی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در عیدفطر امسال بتوانیم تعداد زیادی از زندانیان جرائم مالی غیرعمد را به آغوش خانواده ‌هایشان بازگردانیم، عنوان کرد: خیران باید در این زمینه علاوه بر اینکه خود کمک ‌رسانی می ‌کنند، دوستان و نزدیکان خود را نیز به این امر ترغیب و تشویق کنند تا در عیدفطر امسال شاهد هیچ زندانی جرائم مالی غیرعمد در استان یزد و به تبع آن در سراسر کشور نباشیم.

شهدا برترین خیران راه خدا هستند

استاندار یزد نیز در این مراسم، شهدا را برترین خیران دنیا دانست و اظهار داشت: شهدا در راه خدا و برای حفظ جان و مال و ناموس و اعتقادات مردم میهن اسلامی خود، جان خود را در راه خدا دادند و به واقع شهدا برترین خیران راه خدا هستند.

محمدرضا فلاح ‌زاده، دوران دفاع مقدس را دوره جهاد با جان و جشن گلریزان را شب جهاد با مال دانست و افزود: هر کدام از این جهادها به نوبه خود ارزشمند و دارای اجر و ثواب بسیاری است.

وی مردم یزد را مردمی خیر و نیکوکار دانست که از ساخت و احداث بناهای مختلف نظیر مسجد و مدرسه و بیمارستان و آب‌ انبار و ... گرفته تا کمک به زندانیان و افراد تنگدست، ید طولایی دارند.

فلاح ‌زاده با اشاره به برخی دستاوردهای فرهنگ خیری در استان یزد بیان داشت: یک سوم مراکز آموزشی یزد توسط خیران تاسیس شده ضمن اینکه بسیاری از بیمارستانها یا بخش‌ هایی از آنها، مراکز درمانی و بهداشتی، آب ‌انبارهای موجود در سطح شهر یزد و .... توسط خیران این استان احداث و راه‌ اندازی شده است.

استاندار یزد با اشاره به حجم بسیار انبوه صنایع و کارکنان آنها همچنین بخشهای خدماتی و اداری استان یزد پیشنهاد داد؛ برای اینکه آمار زندانیان جرائم غیرعمد در استان‌ یزد به صفر برسد، هر یک از کارکنان بخشهای صنعت، خدمات و ادارات فقط نفری هزار تومان کمک کنند تا مبلغی قابل توجه جمع ‌آوری و مشکلات بسیاری از خانواده‌ ها در این زمینه رفع شود.

32 زندانی جرائم مالی غیرعمد در زندانهای استان یزد بسر می برند

رئیس کل دادگستری استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: در حال حاضر 32 زندانی جرائم مالی غیرعمد در زندانهای استان یزد به سر می‌برند که برای آزادی آنها به 760 میلیون تومان نیاز است.

غلامحسین حیدری خاطرنشان کرد: بیشتری این زندانیان، زندانیان دیه هستند که بر اثر حوادث رانندگی و فوت مصدومان در زندان گرفتار شده‌اند.

وی یادآور شد: در شش ماهه نخست سال جاری با پرداخت 220 میلیون تومان، موجبات آزادی 12 نفر فراهم شده است که امیدواریم با کمک خیران 32 محکوم مالی دیگر نیز به زودی آزاد شوند و به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

این مراسم با حضور استاندار یزد،‌ نماینده ولی ‌فقیه و امام جمعه یزد، فرمانده نیروی انتظامی، معاونان و مشاوران استاندار، روسای ادارات و نهادهای استان یزد، روسای تعاونیها، صنایع و بیمارستانهای استان یزد و ... برگزار شد.

در جشن گلریزان دیگری که در ماه مبارک رمضان امسال در شهرستان مهریز به میزبانی شهرداری و شورای شهر مرکز این شهرستان برگزار شد نیز مبلغ 210 میلیون ریال جمع ‌آوری شد.