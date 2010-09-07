بزرگترین مقر جاسوسی جهان در صحرای نقب/ اسرائیل علیه خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه لوموند دیپلماتیک در شماره جدید خود در گزارشی به قلم "نیکی هگر" روزنامه نگار نیوزیلندی نوشت: ماموریت این مقر جاسوسی شنود تماسهای تلفنی، کنترل پیامهای ارسالی و نامه های الکترونیکی است که از طریق ارتباطات ماهواره ای یا فیبرهای نوری در دریای مدیترانه ارسال می شود.

بر این اساس، این مقر اطلاعاتی از تمام مکالمات تلفنی و ارتباطات الکترونیک صادره از خاورمیانه، اروپا، آفریقا و آسیا از طریق ماهواره و فیبرهای نوری جاسوسی می کند.

در این گزارش مکان این مقر جاسوسی در منطقه "اوریم" در 30 کیلومتری زندان بئر السبع در صحرای نقب (جنوب فلسطین اشغالی) اعلام شده است.

این مقر جاسوسی اطلاعات بدست آمده را به یگان جاسوسی موسوم به 8200 در هرتزلیا ارسال می کند و یا آنها را در اختیار مقر موساد قرار می دهد که در نزدیکی همین مرکز جاسوسی در صحرای نقب قرار دارد.

نیکی هگر در این گزارش که با عنوان "از اینجا جاسوسان اسرائیلی فعالیت می کنند" منتشر شده، می افزاید: مقر جاسوسی اسرائیل در صحرای نقب تحت حمایت های شدید امنیتی قرار دارد و با حصارهای مرتفع محصور شده است.

بر این اساس یکی از اقدامات این مقر جاسوسی شنود مکالمه تلفنی میان "جمال عبد الناصر" رئیس جمهور سابق مصر و "ملک حسین" پادشاه اردن در زمان جنگ نخست اعراب با رژیم صهیونیستی در ماه ژوئن سال 1967 بوده است.

همچنین این یگان بزرگ اطلاعاتی در سال 1985 در اقدامی دیگر توانسته ارتباط تلفنی میان "یاسر عرفات" و گروه گروگانگیر کشتی آکیلی لاورو را شنود کند.

بنابر این گزارش، رژیم صهیونیستی در چند سال اخیر تلاش های گسترده ای در راستای ساخت و توسعه مقرهای جاسوسی با بهره گیری از فناروی های نوین داشته است و هم اکنون در فلسطین اشغالی تجهیزاتی بزرگ و با توان بالایی نصب شده که می تواند ارتباطات را از صدها کیلومتر دورتر دریافت کند.

خاطر نشان می شود، نیکی هگر روزنامه نگار نیوزیلندی پیش از این در کتابی در سال 1996 با عنوان "اسرار قدرت" از بزرگترین سیستم جاسوسی آمریکا با نام "اشلون" (Echelon) پرده برداشت که بر تمام ارتباطات تلفنی، اینترنتی، تلفن های همراه و حتی فکس ها کنترل داشته است.