به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب و پس از پایان رقابتهای انتخابی در کومیته انفرادی، قرار بود رقابتهای برای انتخاب چهار کاراته کا جهت حضور در کومتیه تیمی ادامه پیدا کند. در این بین هفت کاراته کایی که قرار بود در این انتخابی شرکت کنند از کادر فنی خواستند بجای برگزاری مبارزات انتخابی به تورنمنت بین المللی ترکیه اعزام شوند و در آنجا مربیان تیم ملی نفرات مورد نظر خود را با توجه به نتایج گزینش کنند.

شهاب سلطانی قبول این درخواست را منوط به نظر مساعد سیدعباس احمد پناهی رئیس فدراسیون کاراته دانست. پناهی هم که در سالن حضور داشت با این خواست مخالفت کرد و از کادر فنی خواست رقابتهای انتخابی را برگزار کنند.

رسول همرنگ، سعید حسنی پور، مهدی سلطانی، پیام مرادی، فرزاد عباس زاده و مازیار الهامی شش ورزشکاری بودند که از این تصمیم پناهی ناراحت شده و به حالت قهر اردوی تیم ملی را ترک کردند.هادی داود آبادی تنها کاراته کایی بود که بود که برای حضور در رقابتهای انتخابی در اردو باقی ماند.

سیروس یزدانی، نایب رئیس فدراسیون کاراته در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: 6 کاراته کا تیم ملی کار بسیار زشتی انجام دادند و قطعا ضمن اخراج این نفرات از اردوی تیم ملی، کمیته انضباطی تشکیل جلسه خواهد داد و چرایی بروز این مشکل را بررسی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در مورد نفراتی که این کاراته کاران را تحریک کرده‌اند، نیز در نشست کمیته انضباطی فدراسیون تصمیم گیری خواهیم کرد.