سپهر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تیمش در آستانه بازی مقابل پاس همدان اظهار داشت: همانطور که پیشبینی میکردیم این تعطیلی لیگ با توجه به فشردگی بازیها به سود ما تمام شد و در این مدت توانستیم ریکاوری خوبی داشته باشیم و با آمادگی کامل لیگ را دوباره شروع کنیم.
وی افزود: مهمترین نکته مثبت تعطیلات، برای ما برگزاری اردوی بسیار خوبی بود که در مشهد داشتیم چرا که طی این اردو بازیکنان هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ روحی ریکاوری شدند.
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص بازی این هفته تیمش مقابل پاس، تصریح کرد: طبیعتا بازی آسانی پیشروی ما نیست اما تمام تلاش خود را میکنیم تا با پیروزی از میدان خارج شویم. ما باید طوری بازی کنیم که شنبه شب صدر جدول را از ذوبآهن پس بگیریم.
حیدری در ادامه صحبتهایش، گفت: طبیعتا یکی از دلایل حضور کم هواداران نسبت به سالهای پیش در استادیوم، قیمت بالای بلیت بازیهاست اما با این حال امیدوارم شرایطی رقم بخورد که تعداد تماشاگر بیشتری برای بازیهای ما به استادیوم بیایند. پرسپولیس در این مقطع بیشتر از هرموضوعی به حمایت هوادارانش احتیاج دارد و حضور 30 هزار هوادار در هر بازی برای ما اصلا خوب نیست.
دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و پاس همدان از هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر شنبه شب از ساعت 19:45 در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.
