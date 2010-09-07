به گزارش خبرگزاری مهر، علی صدر افزود: متقاضیان جدید ثبت‌نام در دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده و همچنین دانشجویان دوره‌های قبل، باید در زمان مقرر با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور نسبت به خرید کارت اعتباری به مبلغ 25 هزار ریال که دارای شماره پرونده، نام کاربری و رمز عبور است و یک جلد دفترچه راهنمای ثبت‌نام به مبلغ 17هزار ریال اقدام کنند.

وی اظهار داشت: داوطلبان پس از مطالعه دفترچه ‌باید به سامانه ثبت‌نام اینترنتی دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده به آدرس http://reg.uast.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت ‌نام خود اقدام کنند.

مدیر آزمون، آموزش‌های خاص و غیرحضوری دانشگاه علمی کاربردی افزود: این دوره شامل 16 پودمان با رویکردهای مهارتی متنوع مانند حقوق خانواده، مشاوره ‌خانواده، روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان، اقتصاد و برنامه‌ریزی خانواده، آداب معاشرت و همسرداری و جمعیت، بهداشت و فوریت‌های پزشکی، مجموعه‌ای جامع از مهارت‌های علمی کاربردی را در اختیار اعضاء خانواده قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: در این میان برخی پودمان‌های اختیاری نظیر دکوراسیون و تزئینات داخلی، پرورش گلهای زینتی، آشپزی و سفره‌آرایی و کاربری کامپیوتر بر غنا و تنوع این دوره افزوده است و دانشجویان این دوره با امکان انتخاب دو پودمان هم‌زمان در هر پودمان تحصیلی، حداقل در 3 سال امکان کسب همه مهارت‌ها را داشته و به دریافت مدرک رسمی کاردانی علمی کاربردی پودمانی در دوره مدیریت خانواده از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی نایل می‌شوند و امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را در تمامی دانشگاهها خواهند داشت.

صدر افزود: پودمان‌ها در قالب لوح فشرده به همراه جزوه یا کتاب قابل ارایه است.

مدیر آزمون، آموزش‌های خاص و غیرحضوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت : تنها شرط پذیرش در این دوره داشتن مدرک دیپلم دوره متوسطه بوده و هیچ‌گونه شرط دیگری از جمله معدل ، جنسیت و سن وجود ندارد ، همچنین این دوره فاقد معافیت تحصیلی است.