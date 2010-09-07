تیم ملی فوتبال بانوان با سرخپوشان گرگان رقابت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مجید دزیانی صبح سه شنبه در نشست تربیت بدنی گلستان افزود: این بازیها امروز و فردا در استادیوم آزادی تهران درحال برگزاری است.

وی آمادگی برای مسابقات سوپرلیگ کشور را از جمله اهداف بازی با تیم ملی فوتبال بانوان کشور برشمرد.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان نیز در این نشست گفت: تیم بانوان سرخپوشان گرگان از تیم های موفق استان است و امسال با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی، باشگاه سرخپوشان بهتر در مسابقات کشور شرکت می کند.

قربانعلی پاشا افزود: یکی از آرزوهای مردم استان، قهرمانی فوتسال بانوان در مسابقات آسیایی بود که متاسفانه محقق نشد و تیم بانوان سرخپوشان گرگان توانست مقام نائب قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کند.

وی اظهار داشت: سالجاری با درایتی که در مدیریت باشگاه سرخپوشان دیده می شود، امیدواریم در مسابقات فوتبال و فوتسال کشور به عنوان تیم برتر انتخاب شویم.

وی تاکید کرد: وظیفه تربیت بدنی، پیگیری، مساعدت و همیاری بیشتر برای شرکت تیم در مسابقات کشوری است.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان بیان داشت: دکتر شجاعی نائب رئیس فدراسیون فوتبال کشور، تیم سرخپوشان را بهترین تیم بانوان در سطح کشور معرفی کرده است.

پاشا افزود: باید در فصل جدید مسابقات، تیم با انگیزه بالاتر در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کند و از سوی استانداری و این اداره کل برای شروع بازیهای سوپرلیگ 60 میلیون ریال برای تیم سرخپوشان گرگان تخصیص یافته است.