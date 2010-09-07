شورای راهبری سیاستهای کلی نظام اداری تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس این دستورالعمل، شورای راهبری سیاستهای کلی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت معاونین سایر قوا و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می شود.



بر اساس این ابلاغیه، برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت و سازماندهی کارگروههای تخصصی، تصویب برنامه‌های پیشنهادی کارگروههای تخصصی،ایجاد زمینه‌ها و بسترهای لازم برای به اجرا درآوردن سیاستهای کلی،تنظیم لوایح، مقررات و مصوبات دولت براساس سیاستهای کلی و بررسی عملکرد ارزیابی کلیه دستگاهها در ارتباط با اجرا و رعایت سیاستهای کلی جزو وظایف شورای راهبری سیاستهای کلی نظام اداری است.



بر اساس این دستورالعمل، در راستای اجرایی شدن سیاستهای کلی نظام اداری کشور شش کارگروه تخصصی شامل کارگروه فرهنگ سازمانی، کارگروه اصلاح ساختار نظام اداری کشور،کارگروه استقرار دولت الکترونیک،کارگروه توانمندسازی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی،کارگروه ارتقاء امور سلامت اداری و کارگروه تهیه الگوهای اداری – ایرانی در نظام اداری کشور تشکیل می شود.



بنا بر این ، وظایف کارگروه های تخصصی بررسی قوانین، ضوابط و مقررات موجود مرتبط با نظام اداری کشور و انطباق آنها با سیاستهای کلی نظام اداری،تهیه لوایح، پیشنهادها و گزارشهای لازم در جهت اجرای سیاستهای کلی،تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد سیاستهای کلی در دستگاههای مختلف،برگزاری گردهماییها، نشستهای تخصصی و استفاده از ظرفیت کارشناسان و صاحبنظران داخلی و خارجی و ارائه الگوهای نوین مدیریتی منطبق بر سیاستهای کلی نظام است.



بر این اساس ، دبیرخانه پیگیری و اجرای سیاستهای کلی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به منظور اجرای وظایفی از قبیل پیگیری مصوبات شورای راهبردی،تعیین شاخصهای عملیاتی،تشکیل کارگروه های تخصصی،فرهنگ سازی و تعیین سیاستها،ابلاغ به دستگاه نظارت بر اجرای آن و تلفیق و تلخیص برنامه تشکیل می شود.



این تصمیم از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

