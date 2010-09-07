هزار تعاونی کهگیلویه و بویراحمد منتظر دریافت تسهیلات هستند

سیف الله جشن ساز در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: تعداد یک هزار و 216 تعاونی فعال و 235 تعاونی نیز غیرفعال هستند و 18 تعاونی نیز منحل شده اند.

وی بیان کرد: این تعاونی ها 359 هزار و 262 نفر عضو دارند و سرمایه آنها 110 میلیارد ریال و اشتغالزایی آنان نیز 13 هزار و 502 نفر است.

جشن ساز همچنین یادآور شد: 560 هزار نفر از جمعیت 700 هزار نفری استان عضو تعاونی های سهام عدالت هستند که تاکنون 280 هزار نفر طی دو مرحله مبلغ 210 میلیارد ریال سود سهام خود را دریافت کرده اند.

مدیرکل تعاون استان عنوان کرد: در هفته تعاون امسال 55 تعاونی در بخش های خدماتی، کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل، عمرانی، مسکن و دهیاری با 983 نفر عضو و اشتغالزایی 460 نفر به بهره برداری می رسند.

جشن ساز گفت: سرمایه گذاری صورت گرفته در این تعاونی ها 93 میلیارد می باشد که از این میزان 46 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی بیان داشت: افتتاح تعاونی ها در سالجاری نسبت به سال گذشته 75 درصد رشد داشته که دلیل این امر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در این زمینه بوده است.



