تعاونی های برتر استان یزد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده، استاندار یزد پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از تعاونگران برتر استان یزد اظهار داشت: استان یزد برای راه ‌اندازی و توسعه اقتصاد تعاونی از فرصت‌ های بسیار خوبی بهره‌ مند است که از آن جمله می ‌توان به موقعیت خوب جغرافیایی استان و برخورداری از زیرساختها، نیروی انسانی مستعد و توانمند، روحیه دوراندیشی مردمان استان یزد، وجود تعاونی‌ های موفق در حوزه ‌های مختلف، وجود مدیریت خوب در اداره تعاون استان و ... اشاره کرد.

وی افزود: البته در کنار این فرصتها، مشکلات و تنگناهایی نیز برای حرکت به سمت اقتصاد تعاونی وجود دارد که عدم فرهنگ ‌سازی در جامعه برای اقتصاد تعاونی، کمبود نیروی کاردان و متخصص در اقشار مختلف و در تعاونی‌ های مختلف، کمبود سرمایه و ضعف بنیه مالی اقشار متوسط و دهکهای پایین و عدم هماهنگی و باور همه مدیران نسبت به تعاونی‌ ها از جمله این تنگناها و مشکلات است.

فلاح ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مجموعه تعاون یک مجموعه پویا و بانشاط است، بیان داشت: تعاون موجب به‌کار گیری تمام توانمندیها و قابلیتهای جامعه خواهد شد.

بسیاری از نظامهای اقتصادی دنیا شکافهای طبقاتی را افزایش می دهند

وی با اشاره به نظام‌های اقتصادی حاکم بر دنیا خاطرنشان کرد: نظام سرمایه ‌داری، اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد تعاونی، سه نظام اقتصادی حاکم بر دنیاست که خروجی نظام سرمایه ‌داری، شکاف طبقاتی بسیار زیاد و تعیین حاکمان با ابزار ثروت است.

فلاح‌زاده عنوان کرد: نظام اقتصادی سوسیالیستی نیز به تدریج در حال رخت بربستن است و کم‌کم اداره اقتصاد از طریق دولت‌ها منسوخ می‌شود.

وی بهترین نظام اقتصادی حاکم در دنیا را نظام اقتصاد تعاونی که نظامی اسلامی است دانست و افزود: در این نوع اقتصاد همه اقشار جامعه، از فقیر تا سرمایه‌دار، از باسواد تا بی ‌سواد و ... می‌توانند سهیم و تاثیرگذار باشند.

فلاح ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: راه‌ اندازی تعاونی‌ ها نیاز به مهارت دارد و اگر کسی توجیه نباشد، تعاونی او دچار مشکل خواهد شد که این نقص از نظام تعاون نیست بلکه نقص از عدم برخورداری از علم و اطلاعات کافی از این سیستم اقتصادی است.

تشکیل تعاونی ها در کشور افزایش 16 درصدی داشته است

وی با اشاره به نقش تعاونی ‌ها در برنامه چهارم توسعه افزود: بر اساس این برنامه رشد جمعیت افزایش هفت درصدی و رشد تعاونی‌ ها افزایش 16 درصدی داشته است و 71 هزار تعاونی با 600 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.

فلاح‌ زاده همچنین با توجه به توفیقات تعاونی ‌ها در استان یزد خاطرنشان کرد: اگر تعاونی ‌های مسکن مهر در استان شکل نمی ‌گرفت، اکنون شاهد احداث هشت هزار واحد مسکونی در استان یزد نبودیم.

مدیرکل اداره تعاون استان یزد نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد اداره تعاون طی یک‌سال گذشته بیان داشت: فرهنگ تعاون در استان یزد در حال توسعه است و هم ‌اکنون یک سوم مردم استان یزد عضو تعاونی ‌ها هستند.

امرالله فلاح‌ زاده خاطرنشان کرد: پس از شکل ‌گیری نخستین تعاونی فراگیر در استان یزد به عنوان نخستین تعاونی فراگیر کشور با حضور وزیر تعاون، این نوع از تعاونی ‌ها جای خود را استان یزد به خوبی باز کرد و شاهد راه ‌اندازی چندین تعاونی فراگیر در شهرهای مختلف استان یزد بوده‌ ایم.