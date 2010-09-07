شهدای روحانی اسوه های ایثار مردم کردستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی صبح سه شنبه و در جریان دیدار با خانواده شهید ماموستا محمد شیخ الاسلام، اظهار داشت: شهدای روحانی استان کردستان اسوه های ایثار و فداکاری مردم این استان به شمار می روند.

وی عنوان کرد: روحانیت اهل سنت پایبندی و ارادت خود را به انقلاب اسلامی به عنوان منادی اسلام ناب محمدی (ص) در سخت ترین دوران امنیتی استان به اثبات رسانده است و امروز باید ارزش و جایگاه این عزیزان در جامعه محترم شمرده شود.

استاندار کردستان افزود: تقدیم بیش از 80 شهید روحانی و طلبه اهل سنت استان کردستان بهترین گواه برای اراده خلل ناپذیر مردم کردستان در دفاع از انقلاب اسلامی است و امروز نیز روحانیون اهل سنت استان کردستان از هیچ تلاشی برای دفاع از آرمانهای بلند نظام اسلامی دریغ نخواهند کرد.

وی از شهید شیخ الاسلام به عنوان نمونه ارادت مردم کردستان به مقام معظم رهبری نام برد و افزود: این شهید همواره در سایه تبعیت از مقام معلظم رهبری منادی وحدت و اخوت اسلامی بود و با خون خود این رسالت را به پایان رساند.

استاندار کردستان در این دیدار با قرائت سوره فاتحه یاد و خاطره شهیدان ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام و ملا برهان عالی شهدای ماه مبارک رمضان سال گذشته که در لیالی قدر توسط عناصر سلفی به شهادت رسیدند را گرامی داشت.

