به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این فیلم درباره یک نابغه تبلیغاتی است که برای سخنرانی در یک همایش عازم کیش می‌شود. از سوی دیگر کارگری نیز برای کار عازم جزیره می‌شود. در اثر اتفاقی جای این دو نفر عوض می‌شود و ...

در فیلم "سلام نابغه" شهرام قائدی، شهره سلطانی، رامین ناصر نصیر، مهران رجبی، افشین سنگ چاپ و اسدالله یکتا نقش‌های اصلی را بر عهده دارند.

- "عطر وصال" عنوان ویژه برنامه‌ای از گروه اجتماعی شبکه دو سیما است که در شب و روز عید سعید فطر از این شبکه پخش می شود. غلامرضا بختیاری تهیه‌کننده و کارگردانی این برنامه است و هنوز مجری آن انتخاب نشده است. "عطر وصال" شامل آیتم‌های متنوع است. این برنامه پنجشنبه و جمعه 18 و 19 شهریورماه به ترتیب ساعت 20:50 و 9:15 پخش می‌شود.

