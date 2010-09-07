دلایل متعدد چین برای اجرای پروژه خط آهن 2میلیارد دلاری در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، چین در هفته جاری قراردادی را به ارزش دو میلیارد دلار با ایران به امضا می رساند که با احداث خط راه آهن تهران را به منطقه خسروی در مرز با عراق وصل می کند.

در همین رابطه "لیو زیوجون" وزیر امور ریلی چین به زودی به تهران می رود تا این قرارداد را نهایی کند.

به نوشته این روزنامه، هر چند وزارت راه ایران پیشتر این خبر را منتشر کرده بود اما تائید آن از سوی چین نشان می دهد که پکن برای اجرای این پروژه جدی است.

به نوشته دیلی تلگراف، این خط راه آهن جدید با عبور از اراک، همدان و کرمانشاه تهران را به مرز خسروی متصل می کند و مقامات ایران می گویند که امکان توسعه آن تا عراق و سوریه نیز وجود دارد که در صورت تحقق آن یک کریدور بسیار مهم حمل و نقلی در خاورمیانه شکل می گیرد.

در همین رابطه "نیکلاس سوان استورم" مدیر اجرایی موسسه آسیای مرکزی و قفقاز در دانشگاه جان هاپکینز در این رابطه می گوید : این قرارداد اولین گام چین برای ساخت تجهیزات زیربنایی ریلی در آسیا محسوب می شود و این به آن معناست که اگر شما خط راه آهنی را در ایران احداث کنید می توانید در ادامه با امضای قراردادهای جدید این خط راه آهن را به آسیای مرکزی امتداد بدهید.

به گفته این کارشناس، ساخت این خط راه آهن برای چین نیز مزایای زیادی دارد و از آن جمله می توان به این نکته اشاره کرد که هزینه صادرات کالا برای این کشور به اروپا 5 تا 6 درصد کاهش می یابد.

سوان استورم معتقد است : احداث این خط راه آهن می تواند دلایل سیاسی نیز برای چین داشته باشد زیرا ممکن است روزی آمریکا، اروپا و یا روسیه مسیرهای ارتباطی دریای چین را مسدود کنند که در آن صورت پکن یک مسیر ارتباطی زمینی خواهد داشت.

علاوه بر آن، چین با این کار تاسیسات زیربنایی کشورهای همسایه را به تاسیسات زیربنایی خود مرتبط می کند و موجب ارتباط بهتر همسایگان می شود و به این ترتیب نفوذ روسیه و متعاقب آن نفوذ آمریکا و اروپا در این منطقه کاهش می یابد.

چین علاوه بر این پروژه در اندیشه احداث خط راه آهنی برای قطارهای تندروی خود به منظور متصل کردن پکن به لندن است که این پروژه از روسیه و آسیای مرکزی عبور می کند.

دیلی تلگراف در ادامه می نویسد : این در حالی است که ایران نیز به دنبال توسعه راه های ارتباطی با همسایگان خود است و در این راه در ماه آینده میلادی وزیران راه ایران، افغانستان و تاجیکستان در دوشنبه گردهم می آیند تا درباره یک پروژه ارتباطی و حمل و نقلی به مساحت یک هزار و 225 مایلی ( هر مایل یک هزار و 609 متر است ) به توافق برسند و بانک آسیا نیز به احتمال زیاد حامی مالی این پروژه خواهد بود.