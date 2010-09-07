وزیر کشور ایتالیا ساخت مسجد میلان را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی ای کی آی، روبرتو مارونی در جمع خبرنگاران در رابطه با کمک دولت به ساخت مسجد میلان گفت: من وزیر کشور هستم نه کسی که مسجد می‌سازد.

به دنبال تعطیلی بزرگترین مسجد میلاد، کاردیا دیونیجی تتامانزی، اسقف اعظم میلان خواستار تساهل بیشتر از سوی مقامات شهر میلان نسبت به جامعه مسلمان شد.

اسقف اعظم میلاد در گفتگو با روزنامه ایتالیایی لا ریپابلیکا گفت: نهادهای مدنی میلان باید تضمین کنند که آزادی دینی برای همه وجود دارد و همه از حق عبادت برخوردار هستند.

مقامات میلان علت تعطیلی مسجد شهر را مسائل ایمنی عنوان کرده و اظهار داشتند که فضای این مسجد کوچکتر از جمعیتی است که هر هفته روزهای جمعه در خود جای می‌دهد.

رویکردهای منفی حزب لیگ شمالی ایتالیا که وزیر کشور عضوی از آن محسوب می‌شود از عوامل اصلی مخالفت با این مسجد بود.

شهر میلان دارای بیش از 208 هزار مهاجر است که این تعداد 16 درصد کل جمعیت این شهر را تشکیل داده است.