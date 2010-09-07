خروج از مرکز شهر دانشجویان پیام نور را معترض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان معترض در مقابل مجتمع علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان تهران واقع در خیابان استاد نجات اللهی تجمع کرده اند و نسبت به آنچه که تحت عنوان انتقال محل تحصیل دانشجویان رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانشگاه پیام نور استان تهران نام می برند اعتراض دارند.

دانشجویان معترض عنوان می کنند که قرار است محل تحصیل آنها از مجتمع علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان تهران واقع در خیابان شهید استاد نجات اللهی به محلی واقع در شهرک شهید باقری در حوالی انتهای اتوبان همت منتقل شود.

به گفته تجمع کنندگان این انتقال از زمان آغاز آزمونهای ترم تابستانه دانشجویان این رشته ها کلید خورده و امتحانات ترم تابستانه دانشجویان رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد در محل جدید در شهرک شهید باقری برگزار شده است.

مسئولان دانشگاه با حضور در جمع دانشجویان خواستار پایان تجمع در خیابان و حضور دانشجویان در داخل مجتمع علوم انسانی پیام نور استان تهران برای انجام گفتگو شدند.