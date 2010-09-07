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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

راه اندازی 71 دهیاری جدید در روستاهای پرجمعیت آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی از راه اندازی 71 دهیاری جدید در روستاهای پرجمعیت استان طی سال 89 خبر داد.

صفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با ایجاد و تأسیس 71 دهیاری جدید در روستاهای آذربایجان شرقی تعداد دهیاری های موجود استان به 895 دهیاری افزایش یافت.

وی تصریح کرد: تقویت و توسعه دهیاری ها در مناطق روستایی از اولویت کاری دفتر امور روستایی استانداری در جهت رونق و عمران و آبادانی روستاها است.

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی گفت: دهیاریها به مانند شهرداریهای کوچک در روستاها نقش اساسی در امور روستاها و ایجاد زیرساختها داشته و سیاست دولت حمایت از دهیاران در جهت توسعه روستاها و کمک به ایجاد زیرساختها می باشد.

اصغری گفت: دراین راستا براساس مصوبه اخیر دولت دهیاری به عنوان نمایندگان دولت در روستاها با ادارات و نهادهای دولت در پروژه ها و اجرای طرح ها مشارکت می کنند، که حضور پررنگ دهیاری ها در اجرای پروژه های عمرانی و جلب و جذب مشارکت مردمی باعث رونق روستاها، امیدواری به زندگی، کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته بیش از 11 میلیارد تومان اعتبار به دهیاریهای استان آذربایجان شرقی اختصاص یافته بود که با پی گیری حوزه معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی و تلاش دهیاران اعتبار تخصیص یافته به موقع در اجرای طرحهای عمرانی دهیاریها جذب شده است.

کد مطلب 1147296

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