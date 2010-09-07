راه اندازی 71 دهیاری جدید در روستاهای پرجمعیت آذربایجان شرقی

صفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با ایجاد و تأسیس 71 دهیاری جدید در روستاهای آذربایجان شرقی تعداد دهیاری های موجود استان به 895 دهیاری افزایش یافت.

وی تصریح کرد: تقویت و توسعه دهیاری ها در مناطق روستایی از اولویت کاری دفتر امور روستایی استانداری در جهت رونق و عمران و آبادانی روستاها است.

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی گفت: دهیاریها به مانند شهرداریهای کوچک در روستاها نقش اساسی در امور روستاها و ایجاد زیرساختها داشته و سیاست دولت حمایت از دهیاران در جهت توسعه روستاها و کمک به ایجاد زیرساختها می باشد.

اصغری گفت: دراین راستا براساس مصوبه اخیر دولت دهیاری به عنوان نمایندگان دولت در روستاها با ادارات و نهادهای دولت در پروژه ها و اجرای طرح ها مشارکت می کنند، که حضور پررنگ دهیاری ها در اجرای پروژه های عمرانی و جلب و جذب مشارکت مردمی باعث رونق روستاها، امیدواری به زندگی، کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته بیش از 11 میلیارد تومان اعتبار به دهیاریهای استان آذربایجان شرقی اختصاص یافته بود که با پی گیری حوزه معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی و تلاش دهیاران اعتبار تخصیص یافته به موقع در اجرای طرحهای عمرانی دهیاریها جذب شده است.