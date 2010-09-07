  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

مصباحی مقدم به مهر خبر داد:

واریز یارانه نقدی هر دوماه یکبار / وعده دولت محقق نشد

واریز یارانه نقدی هر دوماه یکبار / وعده دولت محقق نشد

رئیس کمیسیون ویژه مجلس در بررسی طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه دولت به وعده خود در واریز یارانه نقدی به حساب مردم از دوماه قبل از افزایش قیمتها عمل نخواهد کرد، در این زمینه به دولت تذکر داد و اعلام کرد دولت قصد دارد یارانه نقدی را هر دوماه یکبار به حساب مردم واریز کند.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: بنده در نطقی که در نشست مشترک دولت و مجلس داشتم تاکید کردم و تذکر دادم که دولت باید به وعده خود مبنی بر اینکه دو ماه قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه‌ نقدی را به حساب مردم واریز می‌کند، عمل کند.

وی افزود: بنده از عدم اجرای این وعده دولت انتقاد کردم که البته معاون پارلمانی امور مجلس ریاست جمهوری (میرتاج‌الدینی) در پاسخ یادآور شد که قصد دولت لزوماً‌ این نیست که دو ماه قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه نقدی را به حساب مردم واریز کند بلکه می‌توانیم همزمان با اجرا چنین اقدامی انجام دهیم.

رئیس کمیسیون ویژه تاکید کرد: این مغایر با آن گفته‌ای است که در سابق بیان کرده بودند. دولت تاکید داشت که در برنامه‌اش برای پرداخت یارانه نقدی بنا است که دو ماه زودتر از زمان اجرا یارانه را پرداخت کند. بنده هم تذکر دادم که اگر قرار است از مهرماه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شود دولت در وعده خود تخلف داشته است.

مصباحی مقدم گفت: نظر دولت آن است که مقصود ما از بیان این گفته لزوماً آن نیست که دو ماه زودتر از اجرا یارانه را پرداخت کنیم بلکه می‌توانیم مبلغ یارانه نقدی را دو ماهه به مردم پرداخت کنیم در عین می‌توانیم همزمان با شروع اجرای قانون برای مدت دو ماه یارانه به حساب مردم واریز کنیم.

وی تاکید کرد: این نظر امروز دولت مغایر با اظهارات و وعده های گذشته آنان است .

رئیس کمیسیون ویژه در پاسخ به این سئوال که آیا با چنین روندی دولت همچنان قصد اجرای این قانون را از مهرماه دارد گفت: بله دولت همچنان تاکید دارد که زمان اجرا از مهرماه خواهد بود.

کد مطلب 1147308

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها