آمادگی 100 درصدی معاونت حمل و نقل برای خدمات ‌رسانی در عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری در خصوص برنامهریزیهای صورت گرفته، گفت: براساس تمهیدات در نظر گرفته شده، 750 دستگاه ون آماده است تا نمازگزاران را از ایستگاههای مترو به محل برگزاری نماز در 10 مسیر مشخص شده انتقال دهند.
تشکری هاشمی ادامه میدهد: شمار پنج هزار دستگاه اتوبوس در سطح شهر به انتقال نمازگزاران میپردازند. همچنین یکهزار دستگاه اتوبوس به صورت دپو، یکهزار دستگاه به صورت آمادهباش و 500 اتوبوس نیز به منظور انتقال نمازگزاران از مبادی مشخص، آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.
به گفته وی، به منظور تسهیل تردد نمازگزاران در روز عید سعید فطر، خطوط یک و 2 مترو تهران نیز با فاصله زمانی تردد 5 دقیقهای و خط 4 با فاصله زمانی 9 دقیقهای به ارایه خدمات میپردازند. البته بر اساس پیش بینی های صورت گرفته خطوط راه آهن شهری تهران در روز عید سعید فطر، از ساعت 5:30 آغاز به کار میکنند.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: 50 دستگاه تاکسی در اختیار شرکت شهر سالم قرار میگیرد تا بیمارانی که در این روز دچار مشکلات جسمی میشوند، در کمترین زمان ممکن به مراکز درمانی با دیگر مسیرها انتقال یابند. همچنین یکصد دستگاه تاکسی ون نیز در ستاد گمشدگان استقرار مییابد تا در سه ایستگاه مشخص شده، اگر کودکی از خانوادهاش جدا شود و مشکلاتی این چنینی به وجود آید، با سرعت هر چه تمامتر کودکان گمشده به خانوادههایشان تحویل داده شوند.
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