افزایش 62 درصدی کشف مواد مخدر در آذربایجان شرقی

سرهنگ محمد راستی در گفتگو با خبرنگار مهر در تیربز افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر در مرداد ماه سال جاری بیش از 230 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کرده اند که نسبت به مرداد سال 88 بیش از 62 درصد افزایش داشت.

وی همچنین اظهار داشت: مواد مخدر کشفی شامل 12.5 کلو گرم کراک وشیشه، تریاک 217 کیلوگرم وحشیش سه کیلوگرم است.

وی ادامه داد: در این مدت چهار دستگاه از انواع خودرو، 135 عدد پایپ و وافور از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر کشف وضبط گردیده است.

راستی در ادامه خاطر نشان کرد: طی این مدت 270 نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر و در قالب 187 فقره پرونده به محاکم قضایی تحویل داده شده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در عین حال یادآور شد: تعداد دستگیر شدگان مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29 درصد کاهش یافته است.

سرهنگ راستی تصریح کرد: یگان های عملیلتی در مرکز مبارزه با مواد مخدر و شهرستان های تابعه در مرداد ماه سال جاری 240 مرحله عملیات پاکسازی و دستگیری داشته که در مقایسه به مدت مشابه سال قبل 14 درصد کاهش داشته است.