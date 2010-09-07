59 هزار هکتار از اراضی تحت مطالعات آبیاری تحت فشار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین بهنام زاده انجام مطالعات جامع را پایه و اساس اجرای کلیه طرح های عمرانی از جمله روش های آبیاری نوین برشمرد.

مدیر کل دفتی توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مطالعات شامل مراحل مطالعات امکان سنجی ، مطالعات مرحله اول ( فاز یک ) و مطالعات مرحله دوم ( فاز 2 ) می شود، یاد آورشد: از سال 1380 تا کنون بیش از یک میلیون و 170 هزار هکتاراز اراضی کشور تحت مطالعات آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

وی متوسط هزینه مطالعات در هر هکتار را حدود 850 هزار ریال ذکر کرد و گفت:اعتبار اختصاص یافته برای مطالعات در سال جاری 31 میلیارد و620 میلیون ریال پیش بینی شده است.

بهنام زاده به برخی از مشکلات پیش رو فعالیتهای مطالعات آبیاری تحت فشار اشاره کرد که عدم تناسب اعتبارات پیش بینی شده با سطح مورد انتظار برای مطالعه از مهمترین مشکلات محسوب می شود که براساس آن هر ساله تعداد زیادی از استان ها با کمبود اعتبار مواجه می شوند.

وی پیشنهاد داد تا با توجه به رشد فزاینده تقاضا برای اجرای آبیاری تحت فشار، اعتبار مطالعات نیز متناسب با آن افزایش یابد و حداقل به 3 برابر میزان کنونی یعنی حدود 100 میلیارد ریال برسد.