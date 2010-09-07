"جولیا گیلارد" دولت استرالیا را تشکیل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، سرانجام پس از دوهفته مذاکره میان احزاب و چهره های مختلف سیاسی در استرالیا، حزب کارگر مامور تشکیل کابینه ائتلافی در این کشور شد.

بنابراین برای اولین بار در 70 سال گذشته استرالیا دارای یک پارلمان معلق ( پارلمانی که هیچ حزبی در آن اکثریت را در اختیار ندارد ) می شود.

بر اساس این گزارش، شب گذشته و با پیوستن "تونی ویندسور" و "اواکه شات" دو نفر از نمایندگان مستقل مجلس استرالیا به جولیا گیلارد، حزب کارگر مامور تشکیل کابینه در استرالیا شد.

جولیا گیلارد پیشتر با "باب کاتر" از دیگر نمایندگان مستقل به ائتلاف رسیده بود.

بدین ترتیب گیلارد که پس از کناره گیری "کوین رود" به سمت نخست وزیری استرالیا رسیده بود همچنان در این پست می ماند.

انتخابات پارلمانی استرالیا در تاریخ 21 آگوست برگزار شد و طبق قوانین استرالیا هر حزبی در صورت کسب 76 کرسی از 150 کرسی می توانست دولت تشکیل دهداما حزب کارگر با 73 کرسی و حزب لیبرال ملی به رهبری "تونی ابوت" با 74 کرسی، در این امر ناموفق بودند.