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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

گدار در مراسم اهدای اسکار افتخاری خود شرکت نمی‌کند

گدار در مراسم اهدای اسکار افتخاری خود شرکت نمی‌کند

ژان لوک گدار فیلمساز فرانسوی در مراسم گرامیداشت خود از سوی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا ( اسکار) شرکت نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر آن ماری میه ویل همکار و تهیه‌کننده آثار گدار این فیلمساز در مراسم رسمی و دولتی بزرگداشت خود که روز 13 نوامبر ( 22 آبان) با اهدای جایزه اسکار افتخاری به وی در هالیوود برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد.

میه ویل اشاره کرد که سن بالای گدار ( 79 سال) اجازه سفر طولانی مدت به آمریکا را به او نمی‌دهد. ماه گذشته گدار که در سوئیس زندگی می‌کند دعوتنامه آکادمی را دریافت کرده و از بزرگداشت خود با اهدای جایزه اسکار افتخاری مطلع شده اما هنوز پاسخی به این دعوتنامه نداده است.

اما لزلی آنگر سخنگوی آکادمی گفت: ما خبری رسمی مبنی بر عدم حضور او در این مراسم نشنیده‌ایم و امیدواریم او را در این مراسم ملاقات کنیم. اما اگر نیامد همچنان این بزرگداشت را برگزار می‌کنیم و روند رسیدن مجسمه اسکار به دست او را پیگیری خواهیم کرد.

از سوی دیگر میه ویل گفت گدار علاوه بر آنکه به سفرهای طولانی بی‌علاقه است، از اینکه اهدای جوایز افتخاری اسکار از مراسم اصلی جدا شده و نمایش تلویزیونی ندارد هم رضایت ندارد. وی افزود: گدار به من گفت اینکه دیگر جایزه اسکار محسوب نمی‌شود! او در ابتدا فکر می‌کرد جایزه را در مراسم اصلی اسکار دریافت می‌کند.

میه ویل افزود گدار به زودی پاسخی به آکادمی خواهد داد و احتمالا فردی را برای دریافت جایزه از سوی خود معرفی می‌کند.
 

کد مطلب 1147332

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