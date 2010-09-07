روند کنونی مبارزه انقلاب اسلامی با استکبار بی نظیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارسرلشکر محمدعلی جعفری دوشنبه شب درضیافت افطار نیروی انسانی سپاه ویژه جانبازان و خانواده های آنان، با بی نظیر خواندن روند مقابله کنونی انقلاب اسلامی با استکبار جهانی، حرکت رو به رشد نظام اسلامی را در سالهای اخیر بسیار پرشتاب، هدفمند و رو به جلو توصیف کرد و گفت: ملت ما در دوران دفاع مقدس سختی های بسیار زیادی را متحمل شد،اما نباید تصور شود که دوران ایثار و فداکاری تمام شده است چراکه ما امروز درجنگی همه جانبه، مستقیم و بسیار شدیدتر از همیشه با دشمنان هستیم و نقش نیروهای انقلاب و آنهایی که دل در گرو انقلاب اسلامی و ارزشهای آن دارند و توانسته اند در کوران فتنه ها خود را حفظ کنند در شرایط کنونی بسیار مهم و تاثیرگذار است.

وی افزود: امروز همان حوادث صدر اسلام در حال تکرار است و آن چه مهم است این است که خانواده شهدا و جانبازان رسالت خود را بشناسند و بدانند امروز اهمیت ایفای نقش سازنده کمتر از زمان دفاع مقدس نیست و بدون تردید، دغذغه ما برای ارائه مسیر انقلاب تا زمانی که در قید حیات هستیم مایوس کننده دشمنان و مایه تثبیت و اقتدار هرچه بیشتر نظام اسلامی خواهد بود.

سردار سرلشکر جعفری با انتقاد از کسانی که دوران تفکر انقلابی را تمام شده می دانند خاطرنشان کرد: بعضی ها فکر می کنند دوران انقلابی گری به پایان رسیده است.این یک اشتباه بزرگ است؛ چون بنا به فرمایش امام(ره) ما هنوز در ابتدای راه هستیم و امروز بازماندگان دوران طلایی حماسه و ایثار دفاع مقدس کماکان پابرجا و مقاوم ایستاده اند تا رسالت انقلابی خود را انجام دهند و نظام اسلامی به اهداف الهی خود نزدیک تر کنند.

عضو شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به فتنه 88 و برنامه ریزی دشمنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی یادآور شد: فتنه ای که سال قبل سعی در به چالش کشیدن ساختار جمهوری اسلامی داشت، به مراتب از هشت سال دفاع مقدس خطرناک تر بود. جنگ هشت ساله باعث صدور انقلاب شد اما فتنه سال قبل لطمه های بزرگی به حیثیت انقلاب وارد کرد و در چنین شرایطی بازماندگان جنگ نباید در مقابل دشمنی ها، انحرافات و غرض ورزی ها سکوت کنند.

وی با بیان این که جهاد درمسیر جنگ نرم تنها با تاکید بر عقیده و تفکر دینی و پافشاری بر ارزشهای انقلابی مسیر خواهد شد، افزود: امروز نگاه همه به پیشکوستان جهاد وشهادت یک نگاه بسیاردقیق است و ما باید تکلیف خودمان را در این مقطع حساس پیدا کرده و به آن عمل کنیم.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: غیر از نظام جمهوری اسلامی ایران، مسلمانان در طول تاریخ 1400 ساله اسلام تنها 15 سال شاهد حکومت اسلامی بودند و جمهوری اسلامی امتداد همان دوران طلایی 15 ساله است که تحت رهبری داهیانه نایب امام زمان در حال حرکت به سمت آرمان های الهی است و توجه به این نکته مهم، تلاش ما را دو چندان خواهد نمود و خداوند نیز اجر و پاداش لایتناهی خود را نصیب ما خواهد کرد.

وی یادآور شد: اتفاقاتی که امروز در دنیا در حال وقوع است برای سرنوشت اسلام بسیار تعیین کننده است و با وجود همه برنامه ریزی های استکبار جهانی، امروز همه دنیا شاهد پیروزی های پی درپی ما و شکست های پی در پی دشمن در عرصه های مختلف است و این، مرهون جان فشانی ها و نیت های خالص شهداء ، جانبازان و ایثارگران در دوران طلایی دفاع مقدس است.

فرمانده کل سپاه در پایان خطاب به جانبازان و خانواده های آنان اظهار داشت: کار ارزشمند شما جانبازان و خانواده های آن با هیچ کلامی قابل توصیف نیست و تنها خدا می تواند اجر عمل شما را بدهد و گرنه در دنیا با هیچ مطاع دنیوی نمی توان این مجاهدت فی سبیل الله را پاسخ داد. البته وظیفه نظام است که به جانبازان و خانواده های آنان خدمت کند و از همین روست که ما شما را چشم و چراغ این ملت و خود را برای همیشه خادم شما می دانیم.