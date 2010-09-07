توجه به هنجارهای بومی ویژگی بارز سومین جشنواره تابستانی تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر سه شنبه در جمع اعضای ستاد برگزاری جشنواره تابستانی تبریز افزود: برنامه های سومین جشنواره تابستانی تبریز نسبت به گذشته متنوع تر بوده و سلایق و خواسته های مختلف مردم را در بر می گرفت.

وی با اشاره بر تاثیرات مثبت این جشنواره بر جامعه گفت: برنامه ریزی دقیق و گسترده متولیان این جشنواره در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و ارائه برنامه های مفید حتی در ماه مبارک رمضان و تبدیل فضای شهر به «شهر قرآنی» ارج این ماه مبارک را حفظ نمود.

محمدی با تاکید به اقدام مثبت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در زمینه اجرای برنامه های مشترک و مشارکت با سایر نهادها و سازمان ها، از برنامه های مشترک میان این سازمان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نام برد و گفت: تجلیل و تقدیر از مصادیق و فعالان فرهنگی و هنری استان و اهتمام مسئولین سازمان فرهنگی هنری شهرداری در معرفی شایسته و به جای هنرمندان شهر نیز از جمله نقاطی است که موجب تفاوت جشنواره تابستانی امسال با سال های گذشته می شود.

تراب محمدی ابراز امیدواری کرد که پس از پایان جشنواره، با بررسی و مرور برنامه های امسال، موجبات برگزاری هر چه بهتر جشنواره سال آینده فراهم گردد و تبلیغات فرا استانی به نحوی صورت پذیرد که گردشگران و هموطنان از سایر شهرهای کشور به قصد بهره مندی از برنامه های جشنواره تابستانی تبریز و دیدار از نقاط مختلف استان و جاذبه های متنوع آن، مسافر شهر اولین ها شوند.

جشنواره تابستانی تبریز ظرفیت و قابلیت ملی شدن دارد

مدیر کل امور اجتماعی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: جشنواره تابستانی تبریز پتانسیل ها و ظرفیت های بسیاری برای ملی شدن را داراست.

محمدرضا نوتاش، با اشاره به مطلب فوق افزود: یکی از اصلی ترین اهداف برگزار جشنواره تابستانی تبریز ایجاد روحیه نشاط و زدودن افسردگی از زندگی افراد جامعه به خصوص جوانان است و برای تحقق این امر باید برنامه های متنوع و مفیدی در تمام زمینه ها از قبیل تئاتر، موسیقی، ورزش، برنامه های مذهبی و آموزشی و نظایر آن ارائه شود.

وی همچنین یادآور شد: این برنامه ها علاوه بر پر کردن اوقات فراغت شهروندان تبریزی باید توانایی جذب تمام اقوام کشور را به شهر تبریز داشته باشد و موجبات افزایش گردشگر داخلی را فراهم آورد.

وی تاکید کرد: بدون شک مشارکت تمامی سازمان ها و نهادهای متولی فرهنگ در شهر تبریز در برگزاری جشنواره هایی مثل جشنواره تابستانی تبریز می تواند کیفیت و سطح اجرای برنامه ها را ارتقا داده و باعث جذابیت بیشتر این جشنواره شود.

نوتاش برگزاری سومین جشنواره تابستانی تبریز از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز را مبارک شمرد و گفت: امیدوارم از سال آینده این جشنواره که تاثیرات مثبتی از خود به جای گذاشته است، با برنامه ریزی بلند مدت و دقیق تر در تمامی زمینه ها، بتواند مفیدتر واقع شده و بیش از پیش مورد استفاده شهروندان و مسافران شهر تبریز قرار گیرد.