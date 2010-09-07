به گزارش خبرنگار مهر، لوبیسا تومباکوویچ در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال استیل آذین گفت: وضعیت تیم خوب است و برای صعود به در ردههای بالای جدول، تنها به یک پیروزی نیاز داریم و آن برد سکوی پرتاب استیل آذین خواهد بود.
وی در مورد دیدار هفته جاری تیمش برابر صبا تصریح کرد: در قم بازی بسیار سختی برابر صبا پیش رو داریم. چند فیلم بازی این تیم را به همراه دستیارانم به دقت دیده ام و باید بگویم آنها در خط حمله، تمام کنندههای خوبی دارند.
سرمربی تیم فوتبال استیل آذین افزود: استیل آذین هم با توجه به اینکه دیگر نمیخواهد امتیازی از دست بدهد و از سوی دیگر میداند برای حضور در جمع بالانشینان جدول، به یک پیروزی به عنوان سکوی پرتاب نیاز مبرم دارد، با انگیزه فراوان به دیدار صبای قم می رود.
وی همچنین درباره شرایط تیمی استیل آذین خاطرنشان کرد: خوشبختانه آرامش در تیم حکمفرما شده است. بعد از اتفاقاتی که افتاد، سعی کردیم تمرکز و روحیه بچهها را دوباره به شرایط ایده ال بازگردانیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد و امیدوارم در دیدار برابر صبا جواب بگیریم.
تومباکوویچ در پایان گفت: با توجه به بازیهای خوبی که در لیگ ایران دیده ام، استیل آذین لیاقت آن را دارد که در جمع تیمهای بالای جدول قرار بگیرد.
دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و استیل آذین در هفته هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 19:45 روز شنبه بیستم شهریورماه در ورزشگاه یادگار امام(ره) برگزار میشود.
