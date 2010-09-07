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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

جشنواره هویج در بستان آباد آذربایجان شرقی برگزار می شود

جشنواره هویج در بستان آباد آذربایجان شرقی برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان آباد از برگزاری جشنواره هویج در مهرماه جاری در این شهرستان خبر داد.

کاظم عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در بستان آباد افزود: بستان آباد با تولید 65 درصد هویج آذربایجان شرقی در رتبه اول تولید این محصول در استان است.

وی بیان کرد: امسال میزان برداشت هویج در شهرستان بستان آباد 60 هزار تن بود که نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش دارد.

عباسی نبود صنایع تبدیلی و کمبود کارخانه های مرتبط با هویج که بتواند در جهت استفاده بهینه از تولیدات محصولات و در جهت توانمند کردن صنایع تبدیلی در این شهرستان قدم برداری را از همده مشکلات کشاورزی در موقه برداشت دانست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان آباد اصلاح الگوی مصرف در زمینه کشاورزی در این شهرستان را خبر داد و افزود: با ایجاد خط لوله آب به طول 15 کیلومتر و با هزینه بالغ بر 830 میلیون ریال ازچاه آب به مزارع در روستای نوجه ده سادات زمینه آبیاری به صورت تحت فشار1500 کیلومتر از زمینهای کشاورزی فراهم شده است

وی خواستار ترویج فرهنگ اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی از طریق رسانه های جمعی بخصوص صدا و سیما شد.

بستان آباد با به زیر پوشش قراردادن دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود به آبیاری پیشرفته مقام اول آبیاری تحت فشار آذربایجان شرقی را در اختیار دارد.

کد مطلب 1147354

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