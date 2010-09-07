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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

در مجلس اعلام شد:

تذکر 122 نماینده به رئیس جمهور درباره لزوم تبعیت از دستورات رهبری

تذکر 122 نماینده به رئیس جمهور درباره لزوم تبعیت از دستورات رهبری

122نماینده مجلس به صورت کتبی به رئیس جمهور نسبت به تعیین نمایندگان ویژه در سیاست خارجی و لزوم تبعیت از فرامین و توصیه های رهبرمعظم انقلاب مبنی بر پرهیز از موازی کاری در این عرصه تذکر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در پایان جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس تذکرات مکتوب نمایندگان به رئیس جمهور و مسئولان دولتی قرائت شد .

تذکر 122 نماینده به محمود احمدی نژاد از جمله این تذکرات بود که طبق آن نمایندگان اعلام کردند که رئیس جمهور باید از موازی کاری در سیاست خارجی و انتصاب نمایندگان ویژه در مناطق مختلف جهان پرهیز کند .

نمایندگان در تذکر خود تاکید کرده اند که انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور درعرصه سیاست خارجی خلاف قانون است و لازم است رئیس جمهور از توصیه های رهبر معظم انقلاب در این زمینه تبعیت کند .

کد مطلب 1147363

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