تذکر 122 نماینده به رئیس جمهور درباره لزوم تبعیت از دستورات رهبری

به گزارش خبرنگار مهر ، در پایان جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس تذکرات مکتوب نمایندگان به رئیس جمهور و مسئولان دولتی قرائت شد .

تذکر 122 نماینده به محمود احمدی نژاد از جمله این تذکرات بود که طبق آن نمایندگان اعلام کردند که رئیس جمهور باید از موازی کاری در سیاست خارجی و انتصاب نمایندگان ویژه در مناطق مختلف جهان پرهیز کند .

نمایندگان در تذکر خود تاکید کرده اند که انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور درعرصه سیاست خارجی خلاف قانون است و لازم است رئیس جمهور از توصیه های رهبر معظم انقلاب در این زمینه تبعیت کند .