ذخیره استراتژیک 3 میلیون تن گندم / 706 هزار تن گندم صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیخانی امروز سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به خرید گندم بعنوان بزرگترین خرید سالانه کالادر کشور گفت: باراولین بار خرید گندم از کشاورزان از مرز 11 میلیون تن گذشت که این میزان خرید در ده سال اخیر بی سابقه بوده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در سال 79 میزان خرید گندم 4 میلیون و 600 هزار تن بود که سال 80 به 5 میلیون و 600 هزار تومان، سال 81 به 8 میلیون و 600 هزار تن، سال 82 به 10 میلیون و 200 هزار تن و در هر یک از سالهای 83 و 84 حدود 10 میلیون و 900 هزار تن بود. این میزان خرید از 11 میلیون و 410 هزار تن در سال 85 به ،10 میلیون و 970 هزار تن در سال 86 و 3 میلیون و 800 هزار تن در سال 87 کاهش یافت و دوباره در سال 88 به 9 میلیون و 400 هزار تن رسید و امسال از مرز 11 میلیون تن گذشت.

وی با تاکید ادامه این مرحله از خرید نقدی گندم تا آبانماه سال جاری افزود: این درحالی است که هم اکنون روزانه 20 هزار تن گندم در کشور خریداری می شود که پیش بینی می شود تا پایان شهریورماه 300 هزار تن دیگر خریداری شود و در با پایان فصل خرید گندم در آبانماه 11 میلیون و 450 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شود.

خرید تضمینی برنج

وی تصریح کرد: خرید تضمینی برنج اندکی متفاوت با خرید گندم است، چرا که کشاورزان برنج تولیدی خود را در بازار به می فروشند و دولت مازاد برنج فروش نرفته در بازار کشاورزان را می خرد هر چند دولت علاقمند است که کشاورزان بتوانند تمام برنج تولیدی خود را در بازار آزاد بفروشند.

علیخانی گفت: تا کنون 5200 تن برنج در مراکز خرید از کشاورزان خریداری شده است و با توجه به پایان رطوبت هوا از اواخر شهریورماه، پیش بینی می شود خرید برنج با سرعت بیشتری ادامه یابد.

ظرفیت سیلوسازی به 8.5 میلیون تن می رسد

وی اظهار داشت: ظرفیت سیلوسازی در کشور هم اکنون 7 میلیون و 100 هزار تن است که برای افزایش ظرفیت فضاهای استاندارد ذخیره سازی گندم در کشور، مراکز ذخیره سازی گندم در 35 نقطه کشور آماده شده است که با افتتاح آنها، یک میلیون و 355 هزار تن به ظرفیت سیلو در کشور افزوده می شود.

علیخانی از افتتاح فضاهای استاندارد در روزهای آینده خبرداد و گفت: با افتتاح این سیلوها، ظرفیت استاندارد ذخیره سازی در کشور به 8.5 میلیون تن می رسد. این درحالی است که ظرفیت فضاهای استاندارد ذخیره گندم در سال 57 تنها 708 هزار تن بود که در پایان سال 83 به 3 میلیون و 200 هزارتن رسید و در پایان امسال به 8.5 میلیون تن می رسد.

تولید نان صنعتی به 1000 تن می رسد

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: نان صنعتی برای تقابل با نان سنتی نیست و این نوع نان نمی خواهد جایگاه نان سنتی را در سفره های مردم اشغال کند، بلکه نان صنعتی به دلیل کیفیت، ماندگاری بالا و قیمت تمام شده پایین تر، می تواند به صورت مناسب و بهداشتی در اختیار مردم قرار گیرد.

وی اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت نان صنعتی در کشور 160 تن در روز است، در حالیکه راهبرد وزارت بازرگانی این است که بتواند 40 درصد از نان تولیدی کشور را به صورت صنعتی تولید کند. هم اکنون سالانه 11 میلیون تن و روزانه 31 هزار تن نان در کشور تولید شود که بر این اساس، باید ظرفیت تولید نان صنعتی در کشور طی برنامه پنجم به 12 هزار تن برسد.

علیخانی گفت: امروز 4 کارخانه در کشور به تولید نان صنعتی مشغول هستند که تا پایان امسال به 11 کارخانه می رسند.

ذخیره استراتژیک گندم، 3 میلیون تن

وی اظهار داشت: موجودی گندم در کشور هیچگاه در 30 سال اخیر به بالای 12 میلیون تن نرسیده است، اما امروز بیش از 12.5 میلیون تن موجودی گندم در کشور وجود دارد و بر این اساس، ذخیره استراتژیک گندم کشور به 3 میلیون تن رسیده است، این امر نشان می دهد که علیرغم تحریم ها، ایران در بهترین جایگاه به لحاظ ذخیره گندم قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد: بر این اساس، قرار بر این است که تا سقف 2 میلیون تن گندم صادر شود که تاکنون 706 هزار تن صادرات صورت گرفته است و قیمت در بورس از اولین روز معاملات رو به افزایش است، به نحوی که هم اکنون به 229 دلار در هر تن رسیده است.

علیخانی از صادرات گندم و فرآورده های آن به هند، عمان، امارات، شرق آفریقا، افغانستان و عراق خبرداد و گفت: علاقمند به صادرات فرآورده های گندم هستیم. هرچند گندم نماد خودکفایی است.

وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی برای گندم، آرد و نان بسته حمایتی تعریف کرده که شامل ارتقا مهارت نانوایان، ارتقای فرهنگ عمومی و اصلاح الگوی مصرف، آموزش و پرورش، مهندسان و وزارت بهداشت است.