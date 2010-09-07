مرکز آموزش پرورش قارچ در بوشهر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مسئول این مرکز بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قبل از این آموزش پرورش قارچ دکمه ای در فضاهای 10 تا 12 متر مربع در استان پرورش داده می شود، گفت: ان مرکز با 200 متر مربع زیر بنا با اعتبار بالغ بر 500 میلیون ریال ایجاد و راه اندازی شده است.

علی دهقانی با بیان این که آموزش پرورش قارچ در این مرکز رایگان است، اظهار داشت: کسانی که علاقه مند به یادگیری پرورش قارچ هستند می توانند به این مرکز مراجعه کنند تا رایگان آموزش ببینند.

وی با بیان این که هم اکنون 20 نفر آموزش پرورش قارچ را در این مرکز شروع کرده اند، یادآور شد: دو پرورش دهنده این مرکز به صورت آزمایشی در 75 متر مربع از این فضا و با استفاده از 5 تن کمپوست در 35 روز یک تن قارچ دکمه ای تولید کردند.