  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۷

مرکز آموزش پرورش قارچ در بوشهر راه اندازی شد

مرکز آموزش پرورش قارچ در بوشهر راه اندازی شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: بزرگترین مرکز پرورش قارچ دکمه ای استان بوشهر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 بوشهر راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مسئول این مرکز بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قبل از این آموزش پرورش قارچ دکمه ای در فضاهای 10 تا 12 متر مربع در استان پرورش داده می شود، گفت: ان مرکز با 200 متر مربع زیر بنا با اعتبار بالغ بر 500 میلیون ریال ایجاد و راه اندازی شده است.

علی دهقانی با بیان این که آموزش پرورش قارچ در این مرکز رایگان است، اظهار داشت: کسانی که علاقه مند به یادگیری پرورش قارچ هستند می توانند به این مرکز مراجعه کنند تا رایگان آموزش ببینند.

وی با بیان این که هم اکنون 20 نفر آموزش پرورش قارچ را در این مرکز شروع کرده اند، یادآور شد: دو پرورش دهنده این مرکز به صورت آزمایشی در 75 متر مربع از این فضا و با استفاده از 5 تن کمپوست در 35 روز یک تن قارچ دکمه ای تولید کردند.

کد خبر 1147377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها