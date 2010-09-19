فرامین رهبری درباره چشم انداز و اصل 44 صریح و الزامی است

رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب بر توجه جدی دولت برای اجرایی کردن سند چشم انداز 20 ساله گفت: تقویت رویکرد راهبردی قوای سه کشور از الزامات تحقق چشم انداز است و به عبارتی دیگر برای نیل به چشم انداز باید نگاه استراتژیک بین همه ارکان نظام با اتکا به تدابیر رهبر انقلاب تقویت شود.

وی افزود: رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری نیز در مورد چشم انداز و اصل 44 به طور صریح و تکلیف آور بود.

معاون امور قوای دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی مرحله ای و محسوس از روند چشم انداز را منجر به تحقق عدالت و پیشرفت دانست و گفت: این مهم در دهه چهارم با عملیاتی شدن دو برنامه پنجساله از چشم انداز ایران 1404 باید جنبه عینی به خود بگیرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر ضرورت های بنیادین و تاریخی برای تحقق چشم انداز، ایستادگی در برابر دشمنان نیز با موضوع پیشرفت ملی و موقعیت منطقه ای ایران ارتباط دارد.

طلایی نیک هدف اصلی تحریم ها و فشارهای مستمر خارجی را کند کردن روند پیشرفت ملی و موقعیت فراملی ایران به بهانه موضوع هسته ای و سایر سوژه ها دانست و افزود: کارکرد اصلی فتنه های داخلی و توطئه های خارجی کند کردن پیشرفت ملی و ارتقای منطقه ای ایران است که با تبعیت از رهنمودهای هوشمندانه رهبر انقلاب و اهتمام مضاعف برای پیشرفت و عدالت ، رویکرد اصلی ارکان نظام باید بر مبنای سند چشم انداز باشد.

وی تاکید کرد: دشمن نظام از تحقق چشم انداز به عنوان یکی از پایه های پایداری نظام و قدرت یابی فراملی ایران واهمه داشته و لذا یکی از رفتارهای ارزشی و تعالی بخش برای نظام و کشور اهتمام مضاعف به سند چشم انداز و پیشبرد عدالت و پیشرفت ملی است.

معاون امور قوای دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت با تاکید بر اینکه نباید در گفتار و رفتار وزن مسائل کلیدی و راهبردی برای پیشرفت ملی در مقایسه با حاشیه روی ها و چالش های کم اهمیت کاهش یابد، گفت: رضایت رهبر انقلاب و مردم از دولت با اهتمام بیشتر به چشم انداز و اصل 44 افزایش جهشی خواهد داشت و پیشرفت و عدالت در دهه چهارم با اولویت های راهبردی به اقتصاد و تعالی جامعه عملیاتی می شود.

نماینده دروه هفتم مجلس با بیان اینکه دولت به رغم نقش قانونی سایر ارکان نظام محوریت اجرایی اصل 44 و سند چشم انداز را به عهده دارد تاکید کرد: حمایت صادقانه توام با نقد سازنده برای موفقیت دولت در تحقق بهنگام سند چشم انداز و اصل 44 از تکالیف همگان است .

وی همچنین نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس وظیفه تفویضی مقام معظم رهبری برای سیاستهای کلی نظام مانند اصل 44 و چشم انداز عنوان کرد که در جهت پیشبرد اهداف دهه پیشرفت و عدالت با محوریت اجرایی دولت و نقش قوای دیگر سازنده است .

طلایی نیک در پایان یاد آور شد : یاری دولت به عنوان محور اجرایی چشم انداز و اصل 44 در کارکردهای نظارتی و تقنینی و پشتیبانی های دیگر از الزامات این روند است.