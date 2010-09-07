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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۰۳

استقبال از نمایش فیلم "طهران تهران" در جشنواره مونترال کانادا

استقبال از نمایش فیلم "طهران تهران" در جشنواره مونترال کانادا

فیلم سینمایی "طهران تهران" به کارگردانی داریوش مهرجویی و مهدی کرم‌پور در جشنواره مونترال به نمایش درآمد و با استقبال مخاطبان این رویداد رو برو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش فیلم "طهران، تهران" در این جشنواره با استقبال مخاطبان همراه بوده و دیشب  آخرین نمایش این فیلم در بخش غیررقابتی جشنواره مونترال با عنوان فوکوس در سینمای معاصر جهان  انجام شد.

در این بخش، فیلم‌های کارگردان‌های مطرحی چون برتراند تاوارنیه، ‌ژانگ ییموو و کارلوس سائورا نیز حضور دارد. فیلم سینمایی "طهران، تهران" به تهیه‌کنندگی محمدعلی حسینی‌نژاد از دو اپیزود تشکیل شده که یکی از آنها را داریوش مهرجویی و دیگری را مهدی کرم‌پور کارگردانی کرده‌اند.

"طهران، تهران" نوروز 89 اکران عمومی شد.

کد مطلب 1147388

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