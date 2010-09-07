استقبال از نمایش فیلم "طهران تهران" در جشنواره مونترال کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش فیلم "طهران، تهران" در این جشنواره با استقبال مخاطبان همراه بوده و دیشب آخرین نمایش این فیلم در بخش غیررقابتی جشنواره مونترال با عنوان فوکوس در سینمای معاصر جهان انجام شد.
در این بخش، فیلمهای کارگردانهای مطرحی چون برتراند تاوارنیه، ژانگ ییموو و کارلوس سائورا نیز حضور دارد. فیلم سینمایی "طهران، تهران" به تهیهکنندگی محمدعلی حسینینژاد از دو اپیزود تشکیل شده که یکی از آنها را داریوش مهرجویی و دیگری را مهدی کرمپور کارگردانی کردهاند.
"طهران، تهران" نوروز 89 اکران عمومی شد.
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