  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۴

کشتی قهرمانی جهان - روسیه

نعمت پور حضور در رقابتهای جهانی را از دست داد

نعمت پور حضور در رقابتهای جهانی را از دست داد

طالب نعمت پور فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم کشورمان به دلیل ناراحتی از ناحیه آپاندیس حضور در رقابتهای جهانی را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طالب نعمت‌پور فرنگی‌کار وزن 84 کیلوگرم به دلیل درد شدید از ناحیه آپاندیس به بیمارستان منتقل شد و بهمین دلیل نمی‌تواند عصر امروز در رقابت‌های جهانی مسکو به میدان برود.

رقابت‌های سه وزن دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از دقایقی پیش در شهر مسکو پایتخت روسیه آغاز می‌شود و امید نوروزی و محمد قربانی در اوزان 60 و 120 کیلوگرم در سالن المپیک شهر مسکو به مصاف حریفان خود می‌روند.

تیم ایران روز دوشنبه در سه وزن نخست رقابتهای جهانی توسط حمید سوریان و امیر علی اکبری فرنگی کاران اوزن 55 و 96 کیلوگرم کشورمان صاحب مدال طلا شدند.

کد مطلب 1147389

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها