نعمت پور حضور در رقابتهای جهانی را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، طالب نعمتپور فرنگیکار وزن 84 کیلوگرم به دلیل درد شدید از ناحیه آپاندیس به بیمارستان منتقل شد و بهمین دلیل نمیتواند عصر امروز در رقابتهای جهانی مسکو به میدان برود.
رقابتهای سه وزن دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از دقایقی پیش در شهر مسکو پایتخت روسیه آغاز میشود و امید نوروزی و محمد قربانی در اوزان 60 و 120 کیلوگرم در سالن المپیک شهر مسکو به مصاف حریفان خود میروند.
تیم ایران روز دوشنبه در سه وزن نخست رقابتهای جهانی توسط حمید سوریان و امیر علی اکبری فرنگی کاران اوزن 55 و 96 کیلوگرم کشورمان صاحب مدال طلا شدند.
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