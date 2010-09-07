به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمود مهدی⁯پور پیش از ظهر سه‌شنبه در دومین روز دوره آموزشی داوطلبان تذکر لسانی که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: بهترین ابزار تأثیر دو فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر همان تذکر لسانی است که آحاد جامعه باید در این زمینه احساس تکلیف کنند.



این نویسنده و پژوهشگر خاطرنشان کرد: معیار و ملاک در تذکر لسانی گفتن مکرر یک نفر نیست بلکه نهی افراد متعدد از یک منکر است.



مهدی⁯پور با بیان اینکه باید در برخورد با منکرات اولویت⁯بندی کنیم و منکرات گسترده⁯تر و اساسی⁯تر را در اولویت برخورد قرار دهیم، تصریح کرد: برخی منکرات دایره وسیع⁯تری دارند و افراد بیشتر از اجتماع را پوشش می⁯دهد، به عنوان مثال منکرات رسانه⁯ای به ویژه رسانه⁯های تصویری، که بدیهی است باید برای برخورد با آنها با دقت بیشتر و جامع برنامه⁯ریزی کرد و نیز در اولویت نخست قرار گیرند.



بدحجابی از نظر تظاهر اجتماعی بسیار مفسده⁯انگیز است



این نویسنده و پژوهشگر، مسئله بدحجابی را یکی دیگر از منکراتی دانست که جنبه گسترده دارد و در این زمینه اظهار داشت: مسئله بدحجابی از نظر تظاهر اجتماعی بسیار مفسده⁯انگیز است و باید دستگاه⁯های مختلف فرهنگی، اجتماعی و انتظامی هر کدام با برنامه⁯ریزی مناسب به مقابله با این مسئله بپردازند.



مهدی⁯پور امام خمینی(ره) را احیاگر امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر دانست و گفت: در زمانی که حتی رساله⁯های علمیه از احکام امر به معروف و نهی از منکر و جهاد خالی بود، بنیانگذار انقلاب اسلامی پرچم احیای عبادات اجتماعی را برافراشت.



وی خاطرنشان کرد: قوام عبادات و احکام و شریعت و حتی برخی اصول دینی بستگی به اجرا و همگانی شدن دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر دارد.



وی بهترین شیوه و راهکار برای احیای امر به معروف و نهی از منکر را پرداختن به مسئله آموزش و پژوهش در این عرصه دانست و یادآور شد: باید آموزش این دو فریضه الهی را به ویژه با استفاده از هنر و دستگاه⁯ها و رسانه⁯های صوتی و تصویری همگانی کنیم.