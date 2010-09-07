به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمود مهدیپور پیش از ظهر سهشنبه در دومین روز دوره آموزشی داوطلبان تذکر لسانی که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: بهترین ابزار تأثیر دو فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر همان تذکر لسانی است که آحاد جامعه باید در این زمینه احساس تکلیف کنند.
این نویسنده و پژوهشگر خاطرنشان کرد: معیار و ملاک در تذکر لسانی گفتن مکرر یک نفر نیست بلکه نهی افراد متعدد از یک منکر است.
مهدیپور با بیان اینکه باید در برخورد با منکرات اولویتبندی کنیم و منکرات گستردهتر و اساسیتر را در اولویت برخورد قرار دهیم، تصریح کرد: برخی منکرات دایره وسیعتری دارند و افراد بیشتر از اجتماع را پوشش میدهد، به عنوان مثال منکرات رسانهای به ویژه رسانههای تصویری، که بدیهی است باید برای برخورد با آنها با دقت بیشتر و جامع برنامهریزی کرد و نیز در اولویت نخست قرار گیرند.
بدحجابی از نظر تظاهر اجتماعی بسیار مفسدهانگیز است
این نویسنده و پژوهشگر، مسئله بدحجابی را یکی دیگر از منکراتی دانست که جنبه گسترده دارد و در این زمینه اظهار داشت: مسئله بدحجابی از نظر تظاهر اجتماعی بسیار مفسدهانگیز است و باید دستگاههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و انتظامی هر کدام با برنامهریزی مناسب به مقابله با این مسئله بپردازند.
مهدیپور امام خمینی(ره) را احیاگر امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر دانست و گفت: در زمانی که حتی رسالههای علمیه از احکام امر به معروف و نهی از منکر و جهاد خالی بود، بنیانگذار انقلاب اسلامی پرچم احیای عبادات اجتماعی را برافراشت.
وی خاطرنشان کرد: قوام عبادات و احکام و شریعت و حتی برخی اصول دینی بستگی به اجرا و همگانی شدن دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر دارد.
وی بهترین شیوه و راهکار برای احیای امر به معروف و نهی از منکر را پرداختن به مسئله آموزش و پژوهش در این عرصه دانست و یادآور شد: باید آموزش این دو فریضه الهی را به ویژه با استفاده از هنر و دستگاهها و رسانههای صوتی و تصویری همگانی کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: پژوهشگر حوزه فرهنگ دینی گفت: باید مصادیق معروف و منکر را در ابزار جدید به ویژه در فضای مجازی شناخت و متناسب با آن برنامهریزی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمود مهدیپور پیش از ظهر سهشنبه در دومین روز دوره آموزشی داوطلبان تذکر لسانی که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: بهترین ابزار تأثیر دو فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر همان تذکر لسانی است که آحاد جامعه باید در این زمینه احساس تکلیف کنند.
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