مهم ترین گردهمایی ادبیات کودک جهان فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، پس از ماه ها برنامه ریزی و انتظار، سرانجام روز آغاز به کار سی و دومین کنگره جهانی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، از راه رسید.

این کنگره که مهم ترین گردهمایی دست اندرکاران ادبیات کودک جهان به شمار می رود و هر دو سال یکبار در یکی از کشورهای عضو دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) برگزار می شود، فردا 17 شهریور ماه مصادف با 8 سپتامبر در شهر سانتیاگو دی کامپوستلای منطقه خودمختار Galicia در شمال غربی اسپانیا آغاز به کار می کند.

از فردا نمایندگانی از 77 کشور عضو دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان در این شهر هزار و ششصد ساله گردهم می آیند تا برای رویدادهای بزرگ دو سال گذشته در دنیای ادبیات کودک جشن بگیرند و در با کیفیت ترین تجربه های ترویج خواندن یکدیگر سهیم شوند.

موضوعی که امسال بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، "توانمندی های اقلیت ها" است. اقلیت های قومی، نژادی، مذهبی و زبانی و تاثیر آن ها بر ادبیات کودک که در سمینارها، کارگاه های آموزشی و میزگردهای گوناگون کنگره بررسی می شود.



اما مهم ترین برنامه های کنگره سی و دوم، به جایزه های دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان برمی گردد. یوتا باوئر و دیوید آلموند، برندگان سال 2010 جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن در چهارمین روز کنگره با سخنرانی و معرفی زهره قایینی رئیس هیئت داوران این دوره، جایزه خود را دریافت می کنند.



اهدای جایزه به برندگان سال 2010 جایزه ترویج خواندن آساهی، اهدای دیپلم به پدیدآوردنگان کتاب های فهرست افتخار IBBY‌ در سال 2010 و برگزاری مجمع عمومی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان از دیگر برنامه های مهم کنگره هستند.

کنار این رویدادها، نمایشگاه‌هایی هم برپا می شود که مهم ترین آنها نمایش کتاب های فهرست افتخار سال 2010، نمایشگاه بزرگداشت بیستمین سالگرد جایزه آساهی و برندگان سال 2010 این جایزه، نمایش آثار برندگان بیست و دومین دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا و نمایشگاه مرکز اسناد کتاب برای کودکان معلول IBBY‌ در شهر اسلو است.



در روزهای مختلف کنگره، مقاله های برخی از اعضای شاخه های ملی IBBY ارائه می شود. از ایران نیز مقاله هایی در کنگره ارائه خواهد شد. سی و دومین کنگره جهانی IBBY‌ تا دوازدهم سپتامبر (21 شهریور) ادامه دارد.