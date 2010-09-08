علی عسکری در گفتگو با مهر با بیان اینکه رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی به صورت نمونه گیری است، گفت: بر اساس قانون رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی حق سازمان امور مالیاتی کشور است، با این وجود این رسیدگی ها به صورت توافقی انجام می شود، یعنی بخشی از آنها به صورت نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: امسال در مورد مشمولان بندهای "الف" و "ب" 12 درصد اظهارنامه ها رسیدگی می شود و 88 درصد رسیدگی نمی شود، یعنی در مورد این 88 درصد اعتماد می کنیم. در مورد مشمولین بند "ج" نیز 4 درصد اظهارنامه ها رسیدگی می شود.

نمونه گیری اظهارنامه ها

وی تعداد اظهارنامه های بند "ج" را یک میلیون و 900 هزار عنوان کرد و افزود: 4 درصد این رقم 80 هزار نمونه را شامل می شود، همچنین تعداد اظهارنامه های بند "ب" 400 هزار اظهارنامه است که 12 درصد آن 50 هزار پرونده را در بر می گیرد. در بخش اظهارنامه های بند" الف" نیز 88 هزار اظهارنامه وجود دارد که 12 درصد آن حدود 10 هزار نمونه می شود.

عسکری گفت: بر این اساس سازمان امسال بیش از 100 هزار اظهارنامه را به صورت نمونه برای رسیدگی انتخاب می کند. سال گذشته در بررسی اظهارنامه ها افزایش، کاهش و یا بخشودگی هایی را اعمال کردیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظامهای اقتصادی به دنبال پیاده کردن عدالت مالیاتی هستند، تصریح کرد: ایران نیز به عنوان یک کشور اسلامی به این موضوع توجه بیشتری نشان می دهد.

پایه های مالیاتی

وی مالیات بر درآمد و مالیات بر کالاها و خدمات را از پایه های مالیاتی معتبر در دنیا که در ایران نیز اجرا می شود، عنوان و بیان کرد: یعنی باید برای محصول تولیدی و مصرفی مالیات پرداخت شود، اگر این دو پایه مالیاتی به درستی در کشور اجرا شود، عدالت مالیاتی در کشور به خوبی قابل اجرا است.

عسکری اجرای مالیات بر مجموع درآمد در کشور را نیز باعث نزدیک شدن به عدالت مالیاتی دانست و گفت: مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر پایه های مالیاتی برای تحقق این هدف است. در عین حال باید از ابزارهای لازم برای برقراری عدالت مالیاتی برخوردار باشیم.

وی با بیان اینکه قانون مالیاتها هم اکنون در حال اصلاح است، گفت: بر این اساس، پایه های مالیاتی اصلاح می شود و گسترش می یابد، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرانه و مالیات بر ثروت باید در کشور جا بیافتد و پیاده سازی شود، در کنار همه این موارد طرح جامع مالیاتی نیز ما را به عدالت نزدیک می کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه هزینه های جاری دولت باید از مالیات تامین شود نه از نفت، گفت: امید است با گسترش پایه های مالیاتی و برقراری طرح جامع در پایان برنامه پنجم بتوان هزینه های جاری دولت را از مالیات تامین کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مالیات اصناف با تاکید بر اینکه اگر مالیاتی از صنف یا گروهی اخذ نشود به این معنا نیست که از صنف یا گروه دیگری اخذ می شود، افزود: ضرایب و حسابهای مالیاتی در قانون مشخص است و بارمالی هیچ کس بر دوش دیگری نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچگاه رشد مالیاتها طی سالهای اخیر کمتر از 25 درصد نبوده است، اقتصاد به صورت یک زنجیره است که اصناف نیز جزئی از آن محسوب می شوند.

به گفته وی مالیات بر ارزش افزوده ظرفیتهای جدیدی ایجاد کرده است که بر اساس آن مودیان جدیدی قابل شناسایی هستند.