کارهای کاربران کرجی روی زمین ماند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در عصری که فناوری اطلاعات نقش به سزایی در زندگی کاری و روزمره شهروندان دارد باید تلاش شود تا ضمن فراهم کردن زیرساختهای مناسب برای توسعه ابزار فناوری امکان استفاده از آن برای تمامی افراد و در تمامی نقاط کشور فراهم شود.

در کلانشهر کرج با وجود نزدیکی به پایتخت و مراکز مادر فناوری کشور، متاسفانه به رغم تمامی پیشرفتها در زمینه زیرساختهای استفاده از فناوری نظیر اینترنت پرسرعت ضعفهای جدی وجود دارد که زمینه حیات بسیاری از مشاغل نظیر خبرگزاریها و پایگاههای خبری و اطلاع رسانی بزرگ این شهر را با مشکل جدی مواجه کرده است.

شرکتهای بسیاری ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شامل خطوط ای دی اس ال، و ایرلس و ... را در کرج برعهده دارند و بارها نیز این شرکتها از سوی مشتریان خود مورد انتقاد قرار گرفته اند، اما در بررسیهای دقیق تر مشخص شد که شرکتهای فوق عامل اصلی خدمات ضعیف و سرعت بسیار پایین اینترنت در کرج نیستند و همگی به اتفاق مخابرات را عامل اختلال در خدمات رسانی به مشترکان خطوط اینترنت پر سرعت خود اعلام کردند.

این موضوع بارها از سوی اصحاب رسانه در تماسهای جداگانه با مخابرات عنوان شده است و این افراد که یکی از کاربران همیشگی اینترنت به جهت نوع کار خود هستند، گلایه های فراوان خود را با مسئولان فنی مخابرات مطرح کرده اند اما متاسفانه تاکنون اقدام جدی از سوی مخابرات کرج برای حل این مشکل صورت نگرفته است.

کابران خانگی نیز با سرعت پایین دست و پنجه نرم می کنند

در هفته های اخیر علاوه بر کاربران دائم اینترنت کاربران خانگی نیز برای انجام برخی امور واجب خود که این روزها تنها از طریق اینترنت امکان پذیر است با مشکل جدی مواجه بودند و در طرح اعلام شماره حساب سرپرست خانوار برای واریز نقدی یارانه ها این مشکل به صورت محسوس در شهر از سوی مردم عنوان شد.

شهروندانی که پس از ساعتها تلاش در خانه های خود موفق به وارد کردن اطلاعات خود در سایت یارانه ها نشده بودند دست به دامن مراکز ارائه دهنده خدمات کامپیوتری و کافی نت شده و با صرف هزینه های بسیار متوجه شدند در این مراکز نیز مشکل سرعت اینترنت وجود دارد و گویا این موضوع در کرج ربطی به تجهیزات خانگی و تجاری و انواع خطوط اینترنتی قابل دسترس ندارد و به گفته ای مشکل از جای دیگری است.

این روزها که در راستای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک تمامی امور اداری و بانکی و ... از طریق اینترنت انجام می شود، سرویس دهی و ارائه خدمات مناسب به شهروندان از وظایف اصلی مسئولان شهری است.

با نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج کنکور سراسری و آغاز انتخاب واحد دانشگاهها شهروندان کرج باید خود را آماده نبرد طولانی مدت با سیستمهای خود برای استفاده از اینترنت کنند یا ساعتهای طولانی از این کافی نت به کافی نتی دیگر برای یافتن راه احل مشکل سرعت اینترنت سرگردان باشند.

اختلالی متوجه سرعت شبکه‌ اینترنت واگذار شده به مشترکین کرج نیست

کارشناس روابط عمومی اداره کل مخابرات کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، در خصوص اختلال موقت و سرعت بسیار پایین اینترنت کرج در پاسخ به اعتراض کاربران شبکه گفت: اداره مخابرات، خدمات اینترنت را با سرعت 128 ارائه می دهد و هم اکنون نیز اینترت واگذار شده از طریق این اداره متناسب با سرعتهای درخواستی از سوی متقاضیان فعال است.

داوود محمودی با اشاره به وجود شرکتهای ISP ارائه دهنده خدمات اینترنت در کرج افزود: تامین پهنای باند و کافی بودن سرعت این شرکتها بر عهده مخابرات است.

به اعتقاد وی، ارائه امکانات همزمان به کاربران مختلف می تواند یکی از دلایل پایین بودن سرعت اینترنت باشد.

محمودی تاکید کرد: این درحالیست که در بعضی مواقع ممکن است قطعی و کاهش سرعت اینترت بر اثر اختلال یا بروزمشکل فیبر نوری باشد که رسیدگی به آن به صورت کشوری انجام می گیرد.

کارشناس روابط عمومی اداره کل مخابرات کرج سرعت 128 را مخصوص کاربران عادی ذکر و عنوان کرد: با توجه به سیاستهای جدید این میزان با مجوز مدیرکل مخابرات در آینده نزدیک به 256 می رسد.

کبری فدایی، مسئول امور مشترکین مخابرات نصرآبادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اختلالات پیش آمده در شبکه اینترنتی کرج را مربوط به شرکتهای ارائه دهنده این خدمات دانست.



پایین‏ترین سرعت اینترنت خاورمیانه در ایران

یک کارشناس امور کامپیوتری با تاکید بر سرعت پایین اینترنت در سرویس دایال آپ برای مصارف کاربران خانگی پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: با کارتهای اینترنت فقط می‌توان کارهای محدودی مانند باز کردن چند صفحه «وب» معمولی، چت و چک کردن پست الکترونیکی پرداخت. به عبارتی با این سرعت پایین اینترنت عملا استفاده از بسیاری از کاربردهای این شبکه مانند آموزش الکترونیکی امکانپذیر نیست.

مسعود ریاضیات گفت: امروزه یکی از شاخص‌های توسعه جوامع تعداد کاربران اینترنت پر سرعت ‪ ADSL‬ است و ایران در این زمینه در رتبه پایینی حتی در منطقه خاورمیانه قرار دارد.

وی ضمن اشاره به کیفیت نامناسب خدمات اینترنتی در کشور گفت: به رغم تلاش‌های زیادی که از طرف دولت و بخش خصوصی برای ارائه اینترنت پر سرعت به ‌کاربران صورت گرفته است در خوشبینانه ‌ترین حالت فقط ‪ ۱۰۰‬هزار کاربر خطوط اینترنت پر سرعت ADSL‬ در کشور وجود دارد که در مقایسه با تعداد کل کاربران رقم بسیار ناچیزی است.

این کارشناس با تاکید بر سرعت پایین اینترنت در سرویس دایال آپ برای مصارف کاربران خانگی افزود: با کارتهای اینترنت فقط می‌توان کارهای محدودی مانند بازکردن چند صفحه «وب» معمولی، چت و چک کردن پست الکترونیکی پرداخت. به عبارتی با این سرعت پایین اینترنت عملا استفاده از بسیاری از کاربردهای این شبکه مانند آموزش الکترونیکی امکانپذیر نیست.

سرعت پایین اینترنت سد راه اجرایی شدن دولت الکترونیک

ریاضیات با اشاره به بحث ایجاد دولت الکترونیکی در کشور اظهار داشت: دولت گامهایی برای ایجاد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و دانشگاه‌های مجازی برداشته ‌است اما با محدودیت سرعت برای کاربران خانگی که بخش عمده‌ای از مخاطبان این طرح‌ها هستند نمی‌توان به فرهنگسازی برای استفاده از این برنامه‌ها پرداخت. همچنین برنامه‌های زیادی در کشور در زمینه دولت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی در حال انجام است اما متاسفانه پایین بودن سرعت اینترنت یکی از بزرگترین مشکلات در به کارگیری آنها است.

وی درباره ادعاهای موجود درباره تامین پهنای باند و کافی بودن سرعت اینترنت در ایران گفت: اینترنت مانند یک جاده است که تبادل اطلاعات از آن صورت می‌گیرد و صرف ادعای ایجاد کردن این جاده نمی‌تواند به معنای فراهم کردن پهنای باند مناسب برای کاربران باشد.

ریاضیات افزود: اکنون که دولت تامین پهنای باند را در انحصار خود دارد باید پهنای باند مناسبی در شان کشورمان و معادل‌کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات تامین کند.

رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی تاکید کرد: متولیان امر باید با فراهم کردن ظرفیت بالای پهنای باند اینترنت برای کشور، ساماندهی شرکتهای ارائه ‌دهنده خدمات اینترنتی، کاهش قیمت اینترنت، اعمال نظارتهای موثر از طرف انجمنهای ذیربط، به روز کردن تجهیزات مخابراتی و حذف محدودیتهای فعلی به افزایش سرعت و کیفیت اینترنت برای کاربران نهایی بپردازند.

به هر روی به نظر می رسد مشکل سرعت پایین اینترنت این روزها انجام کوچکترین کارها از عملیات ساده بانکی تا انتشار اخبار در خبرگزاری را با مشکل جدی مواجه کرده است و اگر مسئولان مخابرات کرج هرچه سریعتر فکری برای حل مشکل فوق نکنند آسیبهای ناشی از اختلال اینترتی در شهر هزینه های مادی و معنوی بسیاری را متوجه شهروندان خواهد کرد که آسیب ناشی از این هزینه ها به سادگی قابل جبران نیست.

به نظر می رسد ضعف در سیستم اطلاعاتی و فنی مخابرات و نیز جابجایی پی در پی خطوط و آماده نبودن زیرساختهای لازم از جمله دلایل اصلی بروز اختلال در اینترنت شهری کرج است که باید مسئولان مربوطه هر چه سریعتر برای آن چاره اندیشی کنند.