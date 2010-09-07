مشکلات صادرکنندگان زعفران باید به گوش مسئولان برسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن احتشام ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات تجار و صادرکنندگان زعفران با انتقاد از جوایز صادراتی اظهار داشت: جمع کل صادرات زیر 10 گرم که جایزه به آن تعلق می ‌گیرد مگر چند درصد صادرات ما را تشکیل می ‌دهد، در حالی که هزینه ‌های گزافی بابت تسهیلات دریافتی، هزینه ‌های حمل و نقل هوایی و نهادهای بسته ‌بندی و بازاریابی و برند‌سازی باید پرداخت کنیم.

وی با اشاره به اینکه شورای ملی زعفران بر اساس خردجمعی، تفکر سیستمی و نظام درون ‌بخشی بوده است، ابراز امیدواری کرد که حمایتهای دولتی از صادرکنندگان انگیزه‌های حضور آنان را در همه صحنه‌های سرمایه‌ گذاری فراهم کند.

نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران سیاستگذاری‌های راهبردی که تصمیمات کلان زعفران در آن اتخاذ می‌شود و پیشنهادات لازم به قانونگذاران و برنامه ‌ریزان منتقل می ‌شود را از مهمترین تصمیمات در شورای ملی زعفران خواند.

وی تصویب برند ملی زعفران ایران، ارائه طرحها و برنامه‌های پیشنهادی به قانون‌ گذاران و متولیان امر برنامه ‌ریزی برای طرح‌ریزی‌های کلان استراتژیک به منظور اعتلای هرچه بهتر نام زعفران ایران در سطح بازارهای جهانی را از مهمترین اقدامات شورای ملی زعفران از بدو تشکیل در یک سال گذشته تاکنون برشمرد.

احتشام با بیان اینکه خراسان جنوبی خواستگاه کهن و قطب مهم تولید زعفران ایران است، تصریح کرد: شعبه شورای ملی زعفران در استان با هدف تحقق هر چه بهتر اهداف کلان این شورا در سطح کشور و بازارهای جهانی تشکیل شده است.

وی افزایش مزیت رقابتی و ایجاد وجه تمایز در کیفیت و بسته‌ بندی زعفران را گامی برای بدون رقیب بودن ایران در بازار جهانی این محصول دانست و بیان کرد: با توجه به ورود کشورهای جدید در عرصه صادرات زعفران ما باید با افزایش مزیت رقابتی در این محصول همچنان در بازار جهانی بی‌ رقیب بمانیم چرا که کیفیت زعفران ایران نیز بدون اغراق در جهان بی ‌نظیر است.