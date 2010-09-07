روستاییان زنجانی بیش از مدت مشابه سال قبل طلاق گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید یعقوب حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس آمار اداره کل ثبت احوال استان زنجان در این مدت 95 مورد طلاق در مناطق روستایی استان به وقوع پیوسته است که این رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته 75 مورد بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در همین مدت در مناطق شهری استان، در ارتباط با طلاق، کاهش58.15 درصدی ثبت شده است.

حسینی افزود: بر اساس آمار اداره کل ثبت احوال استان زنجان در سه ماه نخست امسال رشد 05.9 درصدی ازدواج در مناطق شهری و 08.9 درصدی در روستاهای استان را شاهد بوده ایم. به گونه ای که در این مدت در مناطق شهری استان دو هزار و 482 مورد ازدواج به ثبت رسیده که این میزان در سه ماهه نخست سال گذشته دو هزار و 276 مورد بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان افزود: همچنین آماز ازدواج در مناطق روستایی استان از یک هزار و 530 مورد در سه ماهه نخست سال گذشته به یک هزار و 669 مورد در سال جاری افزایش یافته است.

حسینی گفت: بیشترین آمار ازدواج مردان در سال 88 و سه ماهه نخست امسال مربوط به گروه سنی 20 تا 24 سال بوده و به ترتیب55.43 و 79.43 درصد نسبت به کل است. همچنین بیشترین آمار ازدواج به ثبت رسیده در این دو بازه زمانی مربوط به گروه سنی 15 تا 19 سال است.