به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نیکنام در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای کمک به سیل زدگان پاکستانی گفت: تاکنون 5 جلسه کاری با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف دولتی در ستاد هماهنگی امدادرسانی به سیل زدگان پاکستانی تشکیل شده است.

وی گفت: در نخستین اقدام پس از ارزیابی نیاز دارویی مردم سیل زده، کارگروهی برای تهیه اقلام دارویی تشکیل که متعاقب آن، نخستین محموله دارویی از طریق هلال احمر جمهوری اسلامی به این کشور ارسال شد.

نیکنام افزود: در اقدام بعدی، تیم کارشناسی پزشکی از طرف وزارت بهداشت جهت ارزیابی وضعیت بهداشتی و شیوع بیماریها به کشور پاکستان اعزام شد که گزارش ارائه شده از سوی این تیم پزشکی مبنای اقدامات و کمک‌های بعدی ستاد هماهنگی امدادرسانی به سیل‌زدگان پاکستانی خواهد بود.

وی تصریح کرد: براساس گزارشات ارسالی از سوی تیم پزشکی، نیازسنجی و امکان سنجی های لازم انجام شد و احداث بیمارستان صحرایی در دستور کار قرار گرفت و منطقه لارکانو، با استقرار 9 کمپ اضطراری برای سیل‌زدگان پاکستانی، برای این اقدام در نظر گرفته شده است. همچنین برای هر سه کمپ بیمارستانی، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه آمبولانس معمولی پیش‌بینی شده است و مرکزیت خدمت‌رسانی به این 9 کمپ، یک بیمارستان صحرایی است.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین‌الملل در خصوص تأمین نیروی متخصص و پزشک برای بیمارستانهای صحرایی گفت: برای هر کمپ 105 نیروی پزشک در نظر گرفته شده است و در صورت اعلام مقامات پاکستانی، این آمادگی در ستاد هماهنگی وجود دارد که کمکهای مورد نیاز این کشور در زمینه‌های مختلف به این کشور ارسال شود.