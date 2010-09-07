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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

آموزش تذکر لسانی در قم همگانی می⁯شود

قم - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی قم آموزشهای تذکر لسانی را از مهمترین برنامه⁯های این سازمان دانست و گفت: سعی می⁯کنیم آموزشهای تذکر لسانی را همگانی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالعلی پیش از ظهر سه شنبه در دومین روز برگزاری دوره آموزشی داوطلبان تذکر لسانی که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: ما معتقدیم که امر به معروف و نهی از منکر را مثل دیگر واجبات شرعی، بلکه بالاتر از آنها باید وارد عرصه آموزش عمومی کنیم از این رو آموزش⁯های تذکر لسانی در دور رده مقدماتی و تکمیلی در استان قم برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ما سعی می⁯کنیم دوره مقدماتی آموزش تذکر لسانی را در لایه⁯های مختلف اجتماعی وارد کنیم، اما دوره تکمیلی را برای اقشار تاثیرگذار جامعه برگزار می⁯کنیم.

مدیر پژوهش و آموزش ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم با تشریح چگونگی برگزاری این دوره آموزشی که در سازمان تبلیغات اسلامی در حال برگزاری است، اظهار داشت: دوره آموزشی تذکر لسانی ویژه خواهران بوده که دو گروه معلمان و مربیان آموزش و پرورش و بسیجیان سپاه پاسداران در آن شرکت کردند.

وی ادامه داد: آموزش⁯های این افراد از ابعاد مختلف شامل اخلاق آمر به معروف و ناهی از منکر، آشنایی با مقررات و ضوابط حقوقی در عرصه امر به معروف و نهی از منکر، آشنایی با سازوکار اجرایی آمران و ناهیان، آشنایی با احکام شرعی و دیدگاه مراجع تقلید درباره شرایط امر به معروف و نهی از منکر آمران و ناهیان و... پیگیری شد.

براتی با بیان اینکه این دوره⁯ها در دو سطح مقدماتی و تکمیلی برگزار می⁯شود، تاکید کرد: دوره⁯های مقدماتی برای گروه⁯هایی از قبیل هیئت⁯ها و تشکلهای مذهبی، رابطین فرهنگی مساجد و ادارات، خواهران حوزه⁯های علمیه، روحانیون مستقر و مبلغان دینی و شوراهای محلی امر به معروف و نهی از منکر برگزار می⁯شود.

مسئول آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: دوره⁯های تکمیلی تذکر لسانی نیز شامل احکام امر به معروف و نهی از منکر، آشنایی با شیوه⁯های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر، روانشناسی جذب مخاطب، ارتباط موثر و سازنده، آسیب⁯ها و راهکارهای عفاف و حجاب، مهارت⁯های زندگی و روانشناسی نوجوان و جوان است.

کد مطلب 1147434

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