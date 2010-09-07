به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالعلی پیش از ظهر سه شنبه در دومین روز برگزاری دوره آموزشی داوطلبان تذکر لسانی که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: ما معتقدیم که امر به معروف و نهی از منکر را مثل دیگر واجبات شرعی، بلکه بالاتر از آنها باید وارد عرصه آموزش عمومی کنیم از این رو آموزش⁯های تذکر لسانی در دور رده مقدماتی و تکمیلی در استان قم برگزار خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: ما سعی می⁯کنیم دوره مقدماتی آموزش تذکر لسانی را در لایه⁯های مختلف اجتماعی وارد کنیم، اما دوره تکمیلی را برای اقشار تاثیرگذار جامعه برگزار می⁯کنیم.



مدیر پژوهش و آموزش ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم با تشریح چگونگی برگزاری این دوره آموزشی که در سازمان تبلیغات اسلامی در حال برگزاری است، اظهار داشت: دوره آموزشی تذکر لسانی ویژه خواهران بوده که دو گروه معلمان و مربیان آموزش و پرورش و بسیجیان سپاه پاسداران در آن شرکت کردند.



وی ادامه داد: آموزش⁯های این افراد از ابعاد مختلف شامل اخلاق آمر به معروف و ناهی از منکر، آشنایی با مقررات و ضوابط حقوقی در عرصه امر به معروف و نهی از منکر، آشنایی با سازوکار اجرایی آمران و ناهیان، آشنایی با احکام شرعی و دیدگاه مراجع تقلید درباره شرایط امر به معروف و نهی از منکر آمران و ناهیان و... پیگیری شد.



براتی با بیان اینکه این دوره⁯ها در دو سطح مقدماتی و تکمیلی برگزار می⁯شود، تاکید کرد: دوره⁯های مقدماتی برای گروه⁯هایی از قبیل هیئت⁯ها و تشکلهای مذهبی، رابطین فرهنگی مساجد و ادارات، خواهران حوزه⁯های علمیه، روحانیون مستقر و مبلغان دینی و شوراهای محلی امر به معروف و نهی از منکر برگزار می⁯شود.



مسئول آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: دوره⁯های تکمیلی تذکر لسانی نیز شامل احکام امر به معروف و نهی از منکر، آشنایی با شیوه⁯های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر، روانشناسی جذب مخاطب، ارتباط موثر و سازنده، آسیب⁯ها و راهکارهای عفاف و حجاب، مهارت⁯های زندگی و روانشناسی نوجوان و جوان است.