به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالعلی پیش از ظهر سه شنبه در دومین روز برگزاری دوره آموزشی داوطلبان تذکر لسانی که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: ما معتقدیم که امر به معروف و نهی از منکر را مثل دیگر واجبات شرعی، بلکه بالاتر از آنها باید وارد عرصه آموزش عمومی کنیم از این رو آموزشهای تذکر لسانی در دور رده مقدماتی و تکمیلی در استان قم برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ما سعی میکنیم دوره مقدماتی آموزش تذکر لسانی را در لایههای مختلف اجتماعی وارد کنیم، اما دوره تکمیلی را برای اقشار تاثیرگذار جامعه برگزار میکنیم.
مدیر پژوهش و آموزش ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم با تشریح چگونگی برگزاری این دوره آموزشی که در سازمان تبلیغات اسلامی در حال برگزاری است، اظهار داشت: دوره آموزشی تذکر لسانی ویژه خواهران بوده که دو گروه معلمان و مربیان آموزش و پرورش و بسیجیان سپاه پاسداران در آن شرکت کردند.
وی ادامه داد: آموزشهای این افراد از ابعاد مختلف شامل اخلاق آمر به معروف و ناهی از منکر، آشنایی با مقررات و ضوابط حقوقی در عرصه امر به معروف و نهی از منکر، آشنایی با سازوکار اجرایی آمران و ناهیان، آشنایی با احکام شرعی و دیدگاه مراجع تقلید درباره شرایط امر به معروف و نهی از منکر آمران و ناهیان و... پیگیری شد.
براتی با بیان اینکه این دورهها در دو سطح مقدماتی و تکمیلی برگزار میشود، تاکید کرد: دورههای مقدماتی برای گروههایی از قبیل هیئتها و تشکلهای مذهبی، رابطین فرهنگی مساجد و ادارات، خواهران حوزههای علمیه، روحانیون مستقر و مبلغان دینی و شوراهای محلی امر به معروف و نهی از منکر برگزار میشود.
مسئول آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: دورههای تکمیلی تذکر لسانی نیز شامل احکام امر به معروف و نهی از منکر، آشنایی با شیوههای کاربردی امر به معروف و نهی از منکر، روانشناسی جذب مخاطب، ارتباط موثر و سازنده، آسیبها و راهکارهای عفاف و حجاب، مهارتهای زندگی و روانشناسی نوجوان و جوان است.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی قم آموزشهای تذکر لسانی را از مهمترین برنامههای این سازمان دانست و گفت: سعی میکنیم آموزشهای تذکر لسانی را همگانی کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالعلی پیش از ظهر سه شنبه در دومین روز برگزاری دوره آموزشی داوطلبان تذکر لسانی که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: ما معتقدیم که امر به معروف و نهی از منکر را مثل دیگر واجبات شرعی، بلکه بالاتر از آنها باید وارد عرصه آموزش عمومی کنیم از این رو آموزشهای تذکر لسانی در دور رده مقدماتی و تکمیلی در استان قم برگزار خواهد شد.
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