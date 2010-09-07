مراکز معاینه فنی جوابگوی نیاز رانندگان همدانی نیست

گودرز محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه سه مرکز معاینه فنی خودروی سنگین تا پایان سالجاری در شهرهای رزن، اسدآباد و نهاوند راه اندازی می شود، گفت: اضافه کرد: با توجه به نیاز سنجی های صورت گرفته توسط این اداره کل و پراکندگی جغرافیایی شهرهای بزرگ در استان همدان راه اندازی سه مرکز جدید در دستور کار قرار گرفت.
محمودی با اشاره به اینکه دو مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در حال حاضر در شهرهای همدان و سامن ملایر فعال هستند، افزود: کار گروه نظارتی متشکل از نمایندگان اداره کل حمل ونقل و پایانه ای استان همدان ، محیط زیست و راهنمایی و رانندگی این مراکز معاینه فنی را بطور محسوس و نامحسوس بازدید می کنند.
محمودی یادآور شد: از میان مراکز در نظر گرفته شده برای راه اندازی مرکز نخست در کیلومتر 14 محور اسدآباد - همدان احداث شده و این مرکز شهر اسدآباد و اطراف آن را پوشش می دهد و مرکز دیگر نیز در کیلومتر 44 محور همدان – قزوین تا پایان سال راه اندازی می شود که این مرکز نیز شهرهای رزن ، کبودرآهنگ و فامنین را پوشش می دهد.
وی از راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروی سنگین در کیلومتر 11 محور نهاوند – کرمانشاه خبر داد و گفت: این مرکز هم شهرهای نهاوند ، تویسرکان و سرکان و خودروهای عبوری در استان را زیر پوشش خود قرار می دهد.
محمودی همچنین از تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک حمل و نقل در همدان خبر داد و اظهار داشت: به منظور تسهیل و تسریع در خدمات حرفهای بخش حمل و نقل جادهای و ارائه قسمتی از خدمات حمل و نقلی توسط بخش خصوصی، دفاتر خدمات الکترونیک تأسیس میشود.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان همدان افزود: دفاتر خدمات الکترونیک یکی از راهکارهای نوین است که میتواند با بهرهگیری از فنآوری پیشرفته، سطح اطلاعرسانی و خدماترسانی به مردم را در بخش حمل و نقل چشمگیر ارتقا دهد.
وی با تاکید بر اینکه تأسیس دفاتر خدمات الکترونیکی حمل و نقل میتواند کیفیت خدماترسانی به مردم و پرسنل بخش را ارتقا داده و موجب تسریع و بهبود فعالیتهای اداره شود، افزود: این دفاتر در قالب مؤسسات خصوصی و به منظور دسترسی آسان مردم به خدمات قابل ارائه توسط اداره کل ایجاد میشود و واگذاری امتیاز تأسیس و چگونگی فعالیت آنها بر اساس ضوابط و مقررات موضوعی خواهد بود.
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