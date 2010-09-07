17 جایگاه سوخت گاز طبیعی در گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر سه شنبه در جلسه هدفمند کردن یارانه ها که با هدف بررسی وضعیت جایگاه های سوخت سی ان جی برگزار شد افزود: در حال حاضر 42 جایگاه در استان فعال است که از این تعداد 21 جایگاه تک منظوره و 21 جایگاه نیز دومنظوره است.

وی اظهار داشت: در گرگان نیز با نگاه ویژه هشت جایگاه فعال در حال حاضر وجود دارد، یک جایگاه تا دهه فجر افتتاح می شود و مجوز ساخت پنج جایگاه نیز اخذ شده است.

استاندار گلستان گفت: رشد و توسعه جایگاه های سی ان جی در استان نیازمند عزم جدی و جهادی همه مدیران با هماهنگی و همدلی است.

قناعت تاکید کرد: فرمانداران و شهرداران در کوتاهترین زمان ممکن باید مشکل تهیه زمین برای تعداد 11 جایگاه جدید که مجوز احداث آنها اخذ شده را در شهرهای استان برطرف کنند.

وی افزود: دغدغه اصلی مسئولان شهرها باید رشد و توسعه جایگاه های سوخت سی ان جی در سراسر استان باشد و مدیران باید با پیش بینی های لازم در مدیریت انرژی و ارائه خدمات سی ان جی بهترین شرایط خدمت دهی به مردم را فراهم کنند.



