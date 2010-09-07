علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگویی تلفنی با برنامه نود در خصوص لغو دیدار دوستانه تیم فوتبال امید ایران با کامرون گفت: تیم کامرون در تاریخی برای دیدار دوستانه با تیم فوتبال امید کشورمان اعلام آمادگی کرده بود که ظاهراً همزمان با بازیهای آسیایی گوانگجو است. در تعیین تاریخ این بازی از سوی کمیته روابط بین‏الملل دقت لازم بعمل نیامده بود که در این رابطه به این کمیته تذکرات لازم داده شد.

وی با بیان اینکه چنین اشتباهاتی پیش می‏آید، افزود: کامرون از خودمان است! آنها نیز امکان دارد در تعیین تاریخ دیدارهای خود اشتباه کنند. در کمیته روابط بین‏الملل فدراسیون فوتبال کار زیاد است. این تیم برنامه‌های زیادی برای اعزام تیمهای مختلف به مسابقات و اردوهای خارجی دارد و زمانی که پیشنهاد بازی با تیمی چون کامرون مطرح می‏شود، هول می‏شوند و توجهی به تاریخ مسابقه نمی‏کنند!(به نقل از خبرگزاری مهر)

آنچه در این سخنان می‏تواند مورد توجه جدی قرار بگیرد، توجیهی است که کفاشیان در توضیح اشتباه پیش آمده طرح می‏کند. اینکه چون "آنها نیز امکان دارد در تعیین دیدارهای خود اشتباه کنند"، توجیه کننده اشتیاه ما نیز هست، جای تأمل دارد. به دیگر سخن آیا اینکه دیگران کارهایی می‏کنند یا نمی‏کنند، به تنهایی کفایت می‏کند تا ما نیز چنان باشیم؟

البته شکی نیست که در حجم بالای کارها ممکن است اشتباهاتی پیش آید، اما تأکید بر گام شریک جرم رییس فدراسیون فوتبال از آن رو اهمیت دارد که اولاً ایشان در جایگاهی خاص قرار دارند و بی‏شک افراد زیادی سخنان ایشان را می‏شنوند و می‏خوانند، در ثانی این نحوه برخورد آقای رییس در بروز اشتباه یک مورد استثنا نیست، بلکه در سطوح مختلف جامعه نزد افراد گوناگون، همچون شیوه‏ای معمول در توجیه اشتباهات به کار می‏رود.

از کودکی که اشتباهی می‏کند و به انجام عملی مشابه توسط برادرش در توجیه خود اشاره می‏کند تا سیاستمدارانی که می‏کوشند اشتباهات خود را با گام شریک جرم توجیه کنند. با این اوصاف شاید بتوان گفت بسیاری از ما دست کم یک بار در دام گام شریک جرم گرفتار شده‏ایم و اگر رییس فدراسیون فوتبال هم چنین می‏کنند، به زبان خود ایشان می‏توان گفت "کفاشیان هم از خودمان است".

در گام شریک جرم، فرد می‏کوشد اثبات کند که مورد محل بحث، منحصر به فرد نیست. وی معمولاً به موارد مشابه استناد می‏کند تا آنچه را درمقام ادعا یا دفاع بر زبان می‏آورد قوت بخشد، تا آنجا که توجیهات وی همچون دلایلی متقن و استدلالهایی بی چون و چرا جلوه کنند.

بنابراین بسیار اهمیت دارد که گوینده دقیقاً مشخص کند که چرا از گام شریک جرم استفاده کرده است. به عنوان مثال در چنین مواردی می‏توان فرد را با این پرسش رو به رو کرد که آیا اگر دیگران کاری را می‏کنند، به این معنا خواهد بود که انجام آن کار درست است یا اگر دیگران کاری را انجام نمی‏دهند، انجام آن کار درست نخواهد بود؟

با این اوصاف اگر کامرونیها هم اشتباه می‏کنند، این امر توجیه‏گر اشتباه ما نیست، همان گونه که اگر برخی افراد از چراغ قرمز عبور ‏کنند، به این معنا نخواهد بود که آقای کفاشیان هم مجازند از چراغ قرمز عبور کنند و آنگاه انجام این عمل از سوی دیگران را توجیه‏گر کار خود عنوان کنند.